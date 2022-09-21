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Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков
Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:37
2022-09-21T12:37
2022-09-21T12:52
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока точных планов нет, будем вас информировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220906/putin-1814739499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
12:37 21.09.2022 (обновлено: 12:52 21.09.2022)
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: точной даты послания Путина Федеральному собранию нет