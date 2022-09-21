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Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022
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Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков
Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:37
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политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока точных планов нет, будем вас информировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
12:37 21.09.2022 (обновлено: 12:52 21.09.2022)
 
Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: точной даты послания Путина Федеральному собранию нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока точных планов нет, будем вас информировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 09:38
Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию
 
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