https://ria.ru/20220921/poslanie-1818381776.html

Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков

Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2022

Точных планов по дате послания Федеральному собранию нет, заявил Песков

Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:52

политика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729317435_58:0:2376:1304_1920x0_80_0_0_62b0fb4f40f1d46ddc9504d8de7da885.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Точных планов о дате оглашения президентом России Владимира Путина послания Федеральному Собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока точных планов нет, будем вас информировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220906/putin-1814739499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия