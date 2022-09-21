https://ria.ru/20220921/pomosch-1818305406.html
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам - РИА Новости, 21.09.2022
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам
Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, сообщил президент страны Луис... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:00
2022-09-21T02:00
2022-09-21T02:00
в мире
боливия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, сообщил президент страны Луис Арсе."Нехватка диалога и превентивных дипломатических мер… привела к напряженности и… нестабильной безопасности в мире. Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты", - отметил президент на сессии ГА ООН."Нужно заменить военные траты на производство оружия массового уничтожения на справедливую экономическую компенсацию, которые капиталистические страны морально и исторически должны бедным странам мира", - добавил Арсе.
https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам
Президент Боливии Арсе предложил на ГА ООН направить деньги на помощь бедным странам