Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/pomosch-1818305406.html
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам - РИА Новости, 21.09.2022
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам
Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, сообщил президент страны Луис... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:00
2022-09-21T02:00
в мире
боливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_390:954:2335:2048_1920x0_80_0_0_b2fb437673c6b2cb402b9efa9f579a32.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, сообщил президент страны Луис Арсе."Нехватка диалога и превентивных дипломатических мер… привела к напряженности и… нестабильной безопасности в мире. Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты", - отметил президент на сессии ГА ООН."Нужно заменить военные траты на производство оружия массового уничтожения на справедливую экономическую компенсацию, которые капиталистические страны морально и исторически должны бедным странам мира", - добавил Арсе.
https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:301:2330:2048_1920x0_80_0_0_72066d754468deaaf97184f289f2569f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия
В мире, Боливия
02:00 21.09.2022
 
Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам

Президент Боливии Арсе предложил на ГА ООН направить деньги на помощь бедным странам

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Нехватка диалога и превентивных дипломатических мер… привела к напряженности и… нестабильной безопасности в мире. Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты", - отметил президент на сессии ГА ООН.
Президент Боливии Луис Арсе во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 01:07
Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире
"Нужно заменить военные траты на производство оружия массового уничтожения на справедливую экономическую компенсацию, которые капиталистические страны морально и исторически должны бедным странам мира", - добавил Арсе.
 
В миреБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала