https://ria.ru/20220921/politika-1818380400.html
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном - РИА Новости, 21.09.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном
Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:35
2022-09-21T12:35
2022-09-21T12:50
дмитрий песков
владимир путин
эммануэль макрон
политика
россия
франция
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но с другой стороны они весьма оперативно могут появиться при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента РФ во вторник международные телефонные разговоры, планируется ли разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.Ранее Макрон сообщил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшие дни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/makron-1818289655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, политика, россия, франция
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Политика, Россия, Франция
12:35 21.09.2022 (обновлено: 12:50 21.09.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном
Пресс-секретарь президента Песков: согласованных форматов общения Путина с Макроном нет