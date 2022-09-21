https://ria.ru/20220921/politika-1818380400.html

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном - РИА Новости, 21.09.2022

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном

Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:35

2022-09-21T12:35

2022-09-21T12:50

дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

политика

россия

франция

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но с другой стороны они весьма оперативно могут появиться при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента РФ во вторник международные телефонные разговоры, планируется ли разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.Ранее Макрон сообщил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшие дни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/makron-1818289655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, политика, россия, франция