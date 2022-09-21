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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном - РИА Новости, 21.09.2022
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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном - РИА Новости, 21.09.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном
Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:35
2022-09-21T12:50
дмитрий песков
владимир путин
эммануэль макрон
политика
россия
франция
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но с другой стороны они весьма оперативно могут появиться при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента РФ во вторник международные телефонные разговоры, планируется ли разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.Ранее Макрон сообщил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшие дни.
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дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, политика, россия, франция
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Политика, Россия, Франция
12:35 21.09.2022 (обновлено: 12:50 21.09.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Макроном

Пресс-секретарь президента Песков: согласованных форматов общения Путина с Макроном нет

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пока согласованных форматов общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они оперативно могут появиться, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но с другой стороны они весьма оперативно могут появиться при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента РФ во вторник международные телефонные разговоры, планируется ли разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее Макрон сообщил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшие дни.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Макрон заявил о приверженности диалога с Россией
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронПолитикаРоссияФранция
 
 
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