https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек
Один человек погиб, еще один получил ранение, разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа при обстреле украинскими войсками Новоайдара,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:13
2022-09-21T18:13
2022-09-21T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение, разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа при обстреле украинскими войсками Новоайдара, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.51 (совпадает с мск) обстреляли Новоайдар, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 10 ракет типа M31 GMLRS), погиб мирный житель 1994 года рождения и один человек ранен, разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:13 21.09.2022 (обновлено: 18:14 21.09.2022)
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек
Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Новоайдара погиб один человек и один пострадал