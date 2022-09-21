https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html

При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек

При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек

Один человек погиб, еще один получил ранение, разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа при обстреле украинскими войсками Новоайдара,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:13

2022-09-21T18:13

2022-09-21T18:14

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение, разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа при обстреле украинскими войсками Новоайдара, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.51 (совпадает с мск) обстреляли Новоайдар, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 10 ракет типа M31 GMLRS), погиб мирный житель 1994 года рождения и один человек ранен, разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины