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Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования
Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования - РИА Новости, 21.09.2022
Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования
Нужно четко сформулировать меры поддержки производителей российского промышленного оборудования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:13
2022-09-21T16:13
2022-09-21T16:13
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно четко сформулировать меры поддержки производителей российского промышленного оборудования, заявил президент России Владимир Путин."Я понимаю о чем вы говорите и полностью согласен, но нужно просто четко сформулировать, какие кому должны быть розданы поручения и чего конкретно мы хотим добиться этими поручениями и от кого", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Руководитель передовой инженерной школы (ПИШ) "Высшая школа авиационного двигателестроения" ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Иван Зубко сообщил, что они создали ИТ-полигон для тестирования российского программного обеспечения, и заявил о необходимости создания полигона для российского промышленного оборудования.По словам Зубко, компании пытаются находить зарубежное оборудование и "не обращают" внимания на российское. Руководитель образовательного учреждения отметил возможность ввести специальные льготы для производителей российского оборудования, чтобы они "безвозмездно поставляли" в ПИШ свое передовое оборудование, обновляли его, чтобы школы могли работали на нем с партнерами.Также президент отметил, что он "полностью согласен" с тем, что нужно поддержать российское производство."Конечно, нужно делать наше оборудование, в принципе у нас же есть такие программы. Может, там чего-то не хватает, но я всегда об этом говорю, нам нужно современное отечественное оборудование, причем по разным направлениям", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования
Путин призвал сформулировать меры поддержки производителей промышленного оборудования
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно четко сформулировать меры поддержки производителей российского промышленного оборудования, заявил президент России Владимир Путин.
"Я понимаю о чем вы говорите и полностью согласен, но нужно просто четко сформулировать, какие кому должны быть розданы поручения и чего конкретно мы хотим добиться этими поручениями и от кого", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Руководитель передовой инженерной школы (ПИШ) "Высшая школа авиационного двигателестроения" ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Иван Зубко сообщил, что они создали ИТ-полигон для тестирования российского программного обеспечения, и заявил о необходимости создания полигона для российского промышленного оборудования.
По словам Зубко, компании пытаются находить зарубежное оборудование и "не обращают" внимания на российское. Руководитель образовательного учреждения отметил возможность ввести специальные льготы для производителей российского оборудования, чтобы они "безвозмездно поставляли" в ПИШ свое передовое оборудование, обновляли его, чтобы школы могли работали на нем с партнерами.
"Какие меры поддержки?... Я не догадаюсь, если вы мне не подскажете. Поэтому вы просто подумайте. Понимаете, бюрократия так устроена, пока на бумагу не положишь, ничего не двигается. Нужно обязательно это сделать", - сказал Путин.
Также президент отметил, что он "полностью согласен" с тем, что нужно поддержать российское производство.
"Конечно, нужно делать наше оборудование, в принципе у нас же есть такие программы. Может, там чего-то не хватает, но я всегда об этом говорю, нам нужно современное отечественное оборудование, причем по разным направлениям", - подчеркнул Путин.