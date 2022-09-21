https://ria.ru/20220921/podderzhka-1818460619.html

Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования

Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования - РИА Новости, 21.09.2022

Путин призвал поддержать производителей промышленного оборудования

Нужно четко сформулировать меры поддержки производителей российского промышленного оборудования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:13

2022-09-21T16:13

2022-09-21T16:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно четко сформулировать меры поддержки производителей российского промышленного оборудования, заявил президент России Владимир Путин."Я понимаю о чем вы говорите и полностью согласен, но нужно просто четко сформулировать, какие кому должны быть розданы поручения и чего конкретно мы хотим добиться этими поручениями и от кого", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Руководитель передовой инженерной школы (ПИШ) "Высшая школа авиационного двигателестроения" ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Иван Зубко сообщил, что они создали ИТ-полигон для тестирования российского программного обеспечения, и заявил о необходимости создания полигона для российского промышленного оборудования.По словам Зубко, компании пытаются находить зарубежное оборудование и "не обращают" внимания на российское. Руководитель образовательного учреждения отметил возможность ввести специальные льготы для производителей российского оборудования, чтобы они "безвозмездно поставляли" в ПИШ свое передовое оборудование, обновляли его, чтобы школы могли работали на нем с партнерами.Также президент отметил, что он "полностью согласен" с тем, что нужно поддержать российское производство."Конечно, нужно делать наше оборудование, в принципе у нас же есть такие программы. Может, там чего-то не хватает, но я всегда об этом говорю, нам нужно современное отечественное оборудование, причем по разным направлениям", - подчеркнул Путин.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия