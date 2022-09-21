https://ria.ru/20220921/pivo-1818420310.html

AB InBev решила приостановить производство пива Leffe в России

AB InBev решила приостановить производство пива Leffe в России - РИА Новости, 21.09.2022

AB InBev решила приостановить производство пива Leffe в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) приняла решение о приостановке производства бренда Leffe в России,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:19

2022-09-21T14:19

2022-09-21T14:19

экономика

россия

пиво

anheuser-busch inbev

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) приняла решение о приостановке производства бренда Leffe в России, сообщили РИА Новости в компании."AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes", - сказали в пресс-службе."Как было объявлено ранее, приостановление действия лицензии на производство и продажу некоторых брендов в России может стать частью потенциальной сделки. По мере продолжения переговоров было принято решение о приостановке производства бренда Leffe в России", - добавили там.Там также напомнили, что ранее AB InBev заявляла о том, что отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском совместном предприятии, где она является неконтролирующим партнером. Таким образом, вследствие этого AB InBev обесценила свою долю в AB InBev Efes в размере 1,1 миллиарда долларов, что было отражено в финансовой отчетности за первый квартал 2022 года как результат от обесценения инвестиций в ассоциированные предприятия.AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

https://rsport.ria.ru/20220905/pivo-1814369502.html

https://ria.ru/20220914/pivo-1816740547.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, пиво, anheuser-busch inbev