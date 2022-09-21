https://ria.ru/20220921/peskov-1818385840.html

Песков ответил на заявления Борреля о трибунале

Песков ответил на заявления Борреля о трибунале - РИА Новости, 21.09.2022

Песков ответил на заявления Борреля о трибунале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, рекомендовал ему... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:47

2022-09-21T12:47

2022-09-21T14:30

в мире

жозеп боррель

россия

украина

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, рекомендовал ему обратить внимание на преступления, совершённые киевским режимом с 2014 года.Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорит о россиянах, однако о совершающих военные преступления гражданах Украины предпочел не упомянуть. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал."В целом европейским дипломатам, конечно, мы хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы. На этот счет господин Боррель никогда ничего не говорил. Судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220920/tribunal-1818166639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, россия, украина