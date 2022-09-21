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Песков ответил на заявления Борреля о трибунале - РИА Новости, 21.09.2022
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Песков ответил на заявления Борреля о трибунале
Песков ответил на заявления Борреля о трибунале - РИА Новости, 21.09.2022
Песков ответил на заявления Борреля о трибунале
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, рекомендовал ему... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:47
2022-09-21T14:30
в мире
жозеп боррель
россия
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, рекомендовал ему обратить внимание на преступления, совершённые киевским режимом с 2014 года.Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорит о россиянах, однако о совершающих военные преступления гражданах Украины предпочел не упомянуть. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал."В целом европейским дипломатам, конечно, мы хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы. На этот счет господин Боррель никогда ничего не говорил. Судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала", - сказал Песков журналистам.
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в мире, жозеп боррель, россия, украина
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Украина
12:47 21.09.2022 (обновлено: 14:30 21.09.2022)
 
Песков ответил на заявления Борреля о трибунале

Пресс-секретарь президента Песков призвал обратить внимание на преступления Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, рекомендовал ему обратить внимание на преступления, совершённые киевским режимом с 2014 года.
Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорит о россиянах, однако о совершающих военные преступления гражданах Украины предпочел не упомянуть. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал.
"В целом европейским дипломатам, конечно, мы хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы. На этот счет господин Боррель никогда ничего не говорил. Судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала", - сказал Песков журналистам.
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