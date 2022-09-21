https://ria.ru/20220921/perevozki-1818315052.html

МИД: Россия принимает меры для увеличения объемов перевозок по Севморпути

МИД: Россия принимает меры для увеличения объемов перевозок по Севморпути - РИА Новости, 21.09.2022

МИД: Россия принимает меры для увеличения объемов перевозок по Севморпути

Более 22 млн тонн грузов поставлено по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года, Россия принимает меры для увеличения объемов перевозок, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:48

2022-09-21T06:48

2022-09-21T06:48

европа

экономика

баренцево море

дальний восток

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 22 млн тонн грузов поставлено по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года, Россия принимает меры для увеличения объемов перевозок, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости."Тенденция на увеличение грузопотока по Северному морскому пути наблюдается уже не первый год. В 2021 году объём перевозок достиг рекорда, превысив 33,5 млн тонн. За первое полугодие 2022 года перевезено более 22 млн тонн. Предпринимаются необходимые меры для дальнейшего увеличения этих объемов", - сказал дипломат.Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5 556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив, он является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.

https://ria.ru/20220906/suda-1814706275.html

европа

баренцево море

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, экономика, баренцево море, дальний восток, россия