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Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа - РИА Новости, 21.09.2022
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:16
2022-09-21T18:16
владимир путин
россия
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества, заявил президент РФ Владимир Путин."Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что российские военные бьются отважно, плечом к плечу - как братья. "Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", - подчеркнул российский лидер.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:16 21.09.2022
 
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа

Путин назвал патриотизм сутью природы и характером российского народа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Он добавил, что российские военные бьются отважно, плечом к плечу - как братья. "Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", - подчеркнул российский лидер.
Поздравление Владимира Путина с Днем российского флага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 00:10
Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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