https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа - РИА Новости, 21.09.2022
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:16
2022-09-21T18:16
2022-09-21T18:16
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества, заявил президент РФ Владимир Путин."Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что российские военные бьются отважно, плечом к плечу - как братья. "Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed9e7a6307486b63ab843df7265d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
Путин назвал патриотизм сутью природы и характером российского народа