https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html

Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа

Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа - РИА Новости, 21.09.2022

Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа

Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:16

2022-09-21T18:16

2022-09-21T18:16

владимир путин

россия

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа, сейчас в ходе спецоперации солдаты и офицеры проявляют именно такие высшие человеческие качества, заявил президент РФ Владимир Путин."Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что российские военные бьются отважно, плечом к плечу - как братья. "Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество