Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нужно молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы.
"Сегодня Отечество наше, историческая Русь, проходит сквозь тяжелые испытания. Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси, чтобы еще более крепким становилось единство нашей церкви, которое является залогом мира на просторах Руси", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что раскол в Украинской церкви стал частью стратегии врага.
"Одновременно там (на Украине – ред.) сохраняется и вера православная, и наши братья и сестры, архипастыри и пастыри, которые едины вокруг престола Господня, продолжают молиться, я верю, и за прекращение междоусобной брани и установление мира на просторах исторической Руси", - заключил патриарх.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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