https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html

Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами - РИА Новости, 21.09.2022

Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Нужно молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:48

2022-09-21T14:48

2022-09-21T14:48

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

петр порошенко

украина

россия

москва

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нужно молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы."Сегодня Отечество наше, историческая Русь, проходит сквозь тяжелые испытания. Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси, чтобы еще более крепким становилось единство нашей церкви, которое является залогом мира на просторах Руси", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что раскол в Украинской церкви стал частью стратегии врага."Одновременно там (на Украине – ред.) сохраняется и вера православная, и наши братья и сестры, архипастыри и пастыри, которые едины вокруг престола Господня, продолжают молиться, я верю, и за прекращение междоусобной брани и установление мира на просторах исторической Руси", - заключил патриарх.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220921/ikony-1818359724.html

https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818422831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/grekh-1809478709.html

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Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), петр порошенко, украина, россия, москва, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, религия