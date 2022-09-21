https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818422831.html

Патриарх Кирилл: русский народ в переломные моменты проявляет твердую волю

Патриарх Кирилл: русский народ в переломные моменты проявляет твердую волю - РИА Новости, 21.09.2022

Патриарх Кирилл: русский народ в переломные моменты проявляет твердую волю

В переломные моменты истории, когда решается судьба России, русский народ находит в себе силы противостоять опасным вызовам, проявляя твердую волю, сплоченность РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:28

2022-09-21T14:28

2022-09-21T14:28

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

великий новгород

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В переломные моменты истории, когда решается судьба России, русский народ находит в себе силы противостоять опасным вызовам, проявляя твердую волю, сплоченность и невероятную крепость духа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветствии участникам торжеств в Великом Новгороде, посвященных 1160-летию российской государственности."Процесс государственного развития России нельзя назвать простым: в прошлом были и славные периоды расцвета, и тяжелые периоды смуты и упадка. Но важно отметить, что даже в переломные моменты, когда порою решалась судьба всей страны, русский народ, невзирая на сложности, находил в себе силы противостоять опасным вызовам времени, проявлял твердую волю, сплоченность и невероятную крепость духа, убедительно показывая, что жизнь и благополучие государства не есть сфера ответственности лишь одних политических лидеров, но общее дело всего народа", - говорится в приветствии патриарха, опубликованном в среду на сайте Русской православной церкви.Патриарх отметил, что способность к "государственному строительству, несомненно, свидетельствует о внутренней зрелости и одаренности народа, который осознает себя единым целым и стремится к созидательному творчеству". По его словам, общественная реальность – отражение духовного состояния людей и плод их совместных усилий.Патриарх подчеркнул, что духовная жизнь россиян преобразилась с принятием православия. Нравственные принципы во многом определяли проводимую государством политику на протяжении более чем тысячелетней истории России."Христианство сформировало лучшие черты нашего национального характера: отзывчивость и милосердие, правдолюбие и великодушие. С принятием православной веры преобразилась духовная жизнь народа, обновилось и его государственное самосознание, которое отныне старалось устроять общественное бытие на евангельских ценностях. Стремление к отношениям, основанным на справедливости и взаимном уважении, готовность защищать слабых и помогать угнетенным, миролюбие и верность данному слову — эти и другие нравственные принципы во многом определяли проводимую государством политику на протяжении более чем тысячелетней истории России", - говорится в приветствии.

https://ria.ru/20220918/ierey-1817674157.html

https://ria.ru/20220906/kirill-1814843835.html

россия

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Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, великий новгород, русская православная церковь, религия