https://ria.ru/20220921/paralich-1818309744.html

СМИ: США охватил сланцевый паралич

СМИ: США охватил сланцевый паралич - РИА Новости, 21.09.2022

СМИ: США охватил сланцевый паралич

Американская сланцевая индустрия сталкивается с рядом проблем экономического, инвестиционного и политического характера, из-за чего она погружается в состояние, РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:17

2022-09-21T04:17

2022-09-21T07:25

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Американская сланцевая индустрия сталкивается с рядом проблем экономического, инвестиционного и политического характера, из-за чего она погружается в состояние, "близкое к параличу", пишет обозреватель Дэн Эберхарт в своей статье на Forbes."Великая американская сланцевая машина уперлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться. Некоторые сланцевые производители уже предупреждают, что рост объемов добычи в Соединенных Штатах может оказаться ниже, чем ожидается, – вероятно, намного ниже", - пишет автор.По его словам, это плохая новость для нефтяных рынков, где уже наблюдается дефицит предложения, при этом в скором времени они испытают на себе еще один масштабный кризис поставок, что неизбежно приведет к росту цен.Несмотря на сигналы рынка о необходимости увеличения предложения, сланцевые производители заявляют, что не могут прийти на помощь. Что еще тревожнее, темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться с середины июня - самый продуктивный сланцевый регион в США сейчас переживает период значительного замедления, что, в свою очередь, приведет к снижению добычи в будущем, предупреждает Эберхарт.До начала пандемии объемов добычи сланцевой нефти было достаточно, чтобы покрывать глобальный рост спроса, однако теперь этот сектор демонстрирует низкие показатели, продолжает он. Отчасти это объясняется проблемами в цепочке поставок, инфляцией, ограничениями со стороны инфраструктуры, волатильностью цен на нефть, помимо этого, добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах сдерживают проблемы инвестиционного и политического характера."Все эти факторы погружают сланцевую отрасль в состояние, близкое к параличу. Учитывая воздействия огромного количества разнонаправленных сил, самым разумным шагом, с точки зрения многих руководителей, будет не делать ничего – подождать и посмотреть, во что выльется это безумие", - резюмирует Эберхарт.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций.Санкции сказались прежде всего на самих европейских странах, столкнувшихся с энергетическим кризисом и рекордной инфляцией. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Что касается потолка цен, то, по словам президента, Россия просто не будет выполнять решения Запада и вообще ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, дэн эберхарт, владимир путин, россия, сша, украина