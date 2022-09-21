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В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" - РИА Новости, 21.09.2022
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В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"
В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" - РИА Новости, 21.09.2022
В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"
Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" в Ольштыне, следует из решения министерства культуры и национального... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:11
2022-09-21T22:11
в мире
польша
анджей дуда
россия
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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" в Ольштыне, следует из решения министерства культуры и национального наследия республики (MKiDN).Поясняется, что его наличие в реестре памятников блокировала возможность применения к нему положений так называемого закона о декоммунизации и, таким образом, сноса."Министр культуры и национального наследия давно придерживается позиции, что дальнейшая демонстрация в публичном пространстве объекта, который являлся "доказательством благодарности" армии СССР, недопустимо и противоречит интересам государства", - говорится в сообщении.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20220911/pamyatniki-1815976805.html
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в мире, польша, анджей дуда, россия, ссср
В мире, Польша, Анджей Дуда, Россия, СССР
22:11 21.09.2022
 
В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"

Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" в Ольштыне, следует из решения министерства культуры и национального наследия республики (MKiDN).
"Министр культуры и национального наследия принял решение об отмене решения о внесении в реестр памятников "Памятника освобождения Варминьско-Мазурской Земли" в Ольштыне", - говорится в сообщении министерства.
Поясняется, что его наличие в реестре памятников блокировала возможность применения к нему положений так называемого закона о декоммунизации и, таким образом, сноса.
"Министр культуры и национального наследия давно придерживается позиции, что дальнейшая демонстрация в публичном пространстве объекта, который являлся "доказательством благодарности" армии СССР, недопустимо и противоречит интересам государства", - говорится в сообщении.
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 12:42
Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 12:06
В эстонском Тарту начали демонтировать памятник советским солдатам
 
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