https://ria.ru/20220921/pamyatnik-1818562378.html

В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"

В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" - РИА Новости, 21.09.2022

В Польше хотят снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли"

Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" в Ольштыне, следует из решения министерства культуры и национального... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:11

2022-09-21T22:11

2022-09-21T22:11

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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польские власти готовятся снести "Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли" в Ольштыне, следует из решения министерства культуры и национального наследия республики (MKiDN).Поясняется, что его наличие в реестре памятников блокировала возможность применения к нему положений так называемого закона о декоммунизации и, таким образом, сноса."Министр культуры и национального наследия давно придерживается позиции, что дальнейшая демонстрация в публичном пространстве объекта, который являлся "доказательством благодарности" армии СССР, недопустимо и противоречит интересам государства", - говорится в сообщении.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220911/pamyatniki-1815976805.html

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польша

россия

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в мире, польша, анджей дуда, россия, ссср