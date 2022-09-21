https://ria.ru/20220921/palatki-1818438952.html

Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева

Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева - РИА Новости, 21.09.2022

Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали устанавливать дополнительные палатки в "Городке перемен" в центре Кишинева, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:07

2022-09-21T15:07

2022-09-21T17:10

в мире

майя санду

наталья гаврилица

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали устанавливать дополнительные палатки в "Городке перемен" в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.Он сообщил, что в четверг на очередной митинг у администрации президента придут и другие протестующие. "Нас будет еще больше. А в воскресенье приедет вся страна", — уверен Цуркану.Обстановка в палаточном городке спокойная. Манифестанты снова озвучили призыв к отставке руководства страны. Выступающие на митинге раскритиковали президента и правительство за отказ от переговоров с Москвой о цене на газ."Если Санду, Гаврилица (президент Майя Санду и премьер Наталья Гаврилица. — Прим. ред.) не хотят ехать в Россию договариваться, партия "Шор" может помочь им. Депутаты этой фракции встречались недавно в Госдуме с (главой комитета ГД по международным делам) Леонидом Слуцким, с которым обсуждали вопрос по газу. Значит, есть возможность решать вопрос", — заявил с трибуны глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ.Он подчеркнул, что для решения ситуации нужно просто "иметь желание договариваться".В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь — "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818231902.html

https://ria.ru/20220920/pridnestrove-1818101238.html

молдавия

кишинев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, кишинев