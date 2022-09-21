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Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева - РИА Новости, 21.09.2022
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Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева
Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева - РИА Новости, 21.09.2022
Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали устанавливать дополнительные палатки в "Городке перемен" в центре Кишинева, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:07
2022-09-21T17:10
в мире
майя санду
наталья гаврилица
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали устанавливать дополнительные палатки в "Городке перемен" в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.Он сообщил, что в четверг на очередной митинг у администрации президента придут и другие протестующие. "Нас будет еще больше. А в воскресенье приедет вся страна", — уверен Цуркану.Обстановка в палаточном городке спокойная. Манифестанты снова озвучили призыв к отставке руководства страны. Выступающие на митинге раскритиковали президента и правительство за отказ от переговоров с Москвой о цене на газ."Если Санду, Гаврилица (президент Майя Санду и премьер Наталья Гаврилица. — Прим. ред.) не хотят ехать в Россию договариваться, партия "Шор" может помочь им. Депутаты этой фракции встречались недавно в Госдуме с (главой комитета ГД по международным делам) Леонидом Слуцким, с которым обсуждали вопрос по газу. Значит, есть возможность решать вопрос", — заявил с трибуны глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ.Он подчеркнул, что для решения ситуации нужно просто "иметь желание договариваться".В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь — "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818231902.html
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, кишинев
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия, Кишинев
15:07 21.09.2022 (обновлено: 17:10 21.09.2022)
 
Оппозиция установила дополнительные палатки в центре Кишинева

Сторонники и представители партии "Шор" установили дополнительные палатки в Кишиневе

© Sputnik / Родион ПрокаПалаточный городок у здания парламента в Кишиневе
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Родион Прока
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" начали устанавливать дополнительные палатки в "Городке перемен" в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.

"У нас есть все разрешения на установку временных конструкций. Сейчас в городке больше 150 палаток, сегодня привезли еще около 100, мы начали уже их устанавливать", — отметил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Он сообщил, что в четверг на очередной митинг у администрации президента придут и другие протестующие. "Нас будет еще больше. А в воскресенье приедет вся страна", — уверен Цуркану.
Обстановка в палаточном городке спокойная. Манифестанты снова озвучили призыв к отставке руководства страны. Выступающие на митинге раскритиковали президента и правительство за отказ от переговоров с Москвой о цене на газ.
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"Если Санду, Гаврилица (президент Майя Санду и премьер Наталья Гаврилица. — Прим. ред.) не хотят ехать в Россию договариваться, партия "Шор" может помочь им. Депутаты этой фракции встречались недавно в Госдуме с (главой комитета ГД по международным делам) Леонидом Слуцким, с которым обсуждали вопрос по газу. Значит, есть возможность решать вопрос", — заявил с трибуны глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ.
Он подчеркнул, что для решения ситуации нужно просто "иметь желание договариваться".
В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь — "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.
Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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