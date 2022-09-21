https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности - РИА Новости, 21.09.2022

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности

Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, заявил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:36

2022-09-21T04:36

2022-09-21T04:36

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Все причастные к обстрелам Херсонской области представители украинских войск и наемники будут установлены и привлечены к ответственности. Все они будут сидеть на скамье подсудимых", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html

херсонская область

украина

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Максим Горбачев

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина