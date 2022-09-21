https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности - РИА Новости, 21.09.2022
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности
Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, заявил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:36
2022-09-21T04:36
2022-09-21T04:36
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Все причастные к обстрелам Херсонской области представители украинских войск и наемники будут установлены и привлечены к ответственности. Все они будут сидеть на скамье подсудимых", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: причастных к обстрелам привлекут к ответственности