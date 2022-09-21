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Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию
Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию - РИА Новости, 21.09.2022
Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию
Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:57
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россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир Путин."Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
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россия
Россия
17:57 21.09.2022 (обновлено: 19:57 21.09.2022)
 
Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию

Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за укрепление и защиту России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир Путин.
"Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
19:50
Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину
 
Россия
 
 
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