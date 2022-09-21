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Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне - РИА Новости, 21.09.2022
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне
Блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:17
2022-09-21T02:17
2022-09-21T02:17
технологии
group-ib
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.По его словам, отпечаток пальца может быть скопирован. Кроме того, возможна разблокировка гаджета "чужими" отпечатками, особенно на устройствах со старым сенсором.Михайлов подчеркнул, что использование сложных паролей является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона. Он посоветовал отключить вход по отпечатку пальца и оставить только пин-код.
https://radiosputnik.ria.ru/20220822/smartfon-1810789260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, group-ib
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне
Эксперт Михайлов: блокировка с помощью отпечатка пальца снижает защищенность смартфона