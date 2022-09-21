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Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне - РИА Новости, 21.09.2022
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Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне - РИА Новости, 21.09.2022
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне
Блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:17
2022-09-21T02:17
технологии
group-ib
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.По его словам, отпечаток пальца может быть скопирован. Кроме того, возможна разблокировка гаджета "чужими" отпечатками, особенно на устройствах со старым сенсором.Михайлов подчеркнул, что использование сложных паролей является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона. Он посоветовал отключить вход по отпечатку пальца и оставить только пин-код.
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технологии, group-ib
Технологии, Group-IB
02:17 21.09.2022
 
Россиянам объяснили, почему нельзя использовать отпечаток пальца в телефоне

Эксперт Михайлов: блокировка с помощью отпечатка пальца снижает защищенность смартфона

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди со смартфонами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень его безопасности, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.
По его словам, отпечаток пальца может быть скопирован. Кроме того, возможна разблокировка гаджета "чужими" отпечатками, особенно на устройствах со старым сенсором.
Настройка Face ID на новом смартфоне iPhone X от компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 02:00Сказано в эфире
Может ли ошибаться система распознавания лиц в смартфоне? Мнение эксперта
Михайлов подчеркнул, что использование сложных паролей является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона. Он посоветовал отключить вход по отпечатку пальца и оставить только пин-код.
 
ТехнологииGroup-IB
 
 
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