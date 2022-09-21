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В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/otnosheniya-1818321440.html
В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной
В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной - РИА Новости, 21.09.2022
В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной
Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:30
2022-09-21T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что область уверенно идет по пути возвращения в состав России и с него не свернет.Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении всенародного голосования по вопросу о вхождении региона в состав России. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Подобные решения приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Херсонской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
08:30 21.09.2022 (обновлено: 08:59 21.09.2022)
 
В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной

Член запорожской ВГА Рогов заявил о разрыве отношений с Украиной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
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Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Он подчеркнул, что область уверенно идет по пути возвращения в состав России и с него не свернет.
Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении всенародного голосования по вопросу о вхождении региона в состав России. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Подобные решения приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Херсонской области. Там голосования пройдут в эти же даты.
С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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