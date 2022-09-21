08:30 21.09.2022 (обновлено: 08:59 21.09.2022)
В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной
Член запорожской ВГА Рогов заявил о разрыве отношений с Украиной
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что область уверенно идет по пути возвращения в состав России и с него не свернет.
Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении всенародного голосования по вопросу о вхождении региона в состав России. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Подобные решения приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Херсонской области. Там голосования пройдут в эти же даты.
С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
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