https://ria.ru/20220921/otnosheniya-1818321440.html

В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной

В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной - РИА Новости, 21.09.2022

В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной

Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:30

2022-09-21T08:30

2022-09-21T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Запорожскую область и Украину, где у власти находятся нацисты и террористы, больше ничего не связывает, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что область уверенно идет по пути возвращения в состав России и с него не свернет.Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении всенародного голосования по вопросу о вхождении региона в состав России. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Подобные решения приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Херсонской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

запорожская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях