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Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах - РИА Новости, 21.09.2022
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Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах
Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах - РИА Новости, 21.09.2022
Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах
Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:38
2022-09-21T13:38
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
алчевск
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников.К губернатору обратился заместитель главы администрации Алчевска Иван Держий с просьбой помочь с восстановлением остекления в 40 многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов.Кувшинников в ответ заявил, что область окажет всемерную помощь и поддержку по подготовке города к осенне-зимнему периоду, и эта помощь будет оказана немедленно.Глава региона добавил, что после 21 июля, когда было заключено соглашение о шефской помощи Алчевску, специалисты из Вологодской области провели аудит социальных учреждений и обеспечивающей инфраструктуры, чтобы определить какая именно помощь нужна городу.Кроме того, власти области организовали сбор гуманитарной помощи на всей территории области
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вологодская область, олег кувшинников, общество, алчевск, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донбасс
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество, Алчевск, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, Луганская Народная Республика, Донбасс
13:38 21.09.2022
 

Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах

© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
К губернатору обратился заместитель главы администрации Алчевска Иван Держий с просьбой помочь с восстановлением остекления в 40 многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов.
"Мы не успеваем до начала холодов все это сделать. Это огромный кусок работы. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, встретили холода в благоприятных условиях", - сказал Держий.
Кувшинников в ответ заявил, что область окажет всемерную помощь и поддержку по подготовке города к осенне-зимнему периоду, и эта помощь будет оказана немедленно.
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Глава региона добавил, что после 21 июля, когда было заключено соглашение о шефской помощи Алчевску, специалисты из Вологодской области провели аудит социальных учреждений и обеспечивающей инфраструктуры, чтобы определить какая именно помощь нужна городу.
Кроме того, власти области организовали сбор гуманитарной помощи на всей территории области
"Вологодские специалисты завершили работы по восстановлению кровли на электроподстанциях, что имеет большое значения для электроснабжения города, отремонтировали кровлю и окна в четырех детских садах", - сообщил Держий.
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