Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах
© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
К губернатору обратился заместитель главы администрации Алчевска Иван Держий с просьбой помочь с восстановлением остекления в 40 многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов.
"Мы не успеваем до начала холодов все это сделать. Это огромный кусок работы. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, встретили холода в благоприятных условиях", - сказал Держий.
Кувшинников в ответ заявил, что область окажет всемерную помощь и поддержку по подготовке города к осенне-зимнему периоду, и эта помощь будет оказана немедленно.
Глава региона добавил, что после 21 июля, когда было заключено соглашение о шефской помощи Алчевску, специалисты из Вологодской области провели аудит социальных учреждений и обеспечивающей инфраструктуры, чтобы определить какая именно помощь нужна городу.
Кроме того, власти области организовали сбор гуманитарной помощи на всей территории области
"Вологодские специалисты завершили работы по восстановлению кровли на электроподстанциях, что имеет большое значения для электроснабжения города, отремонтировали кровлю и окна в четырех детских садах", - сообщил Держий.