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Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах

Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах - РИА Новости, 21.09.2022

Вологодчина поможет Алчевску восстановить остекление в жилых домах

Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:38

2022-09-21T13:38

2022-09-21T13:38

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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алчевск

лнр

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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области помогут луганскому Алчевску с восстановлением остекления жилых домов перед зимним сезоном, сообщил губернатор Олег Кувшинников.К губернатору обратился заместитель главы администрации Алчевска Иван Держий с просьбой помочь с восстановлением остекления в 40 многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов.Кувшинников в ответ заявил, что область окажет всемерную помощь и поддержку по подготовке города к осенне-зимнему периоду, и эта помощь будет оказана немедленно.Глава региона добавил, что после 21 июля, когда было заключено соглашение о шефской помощи Алчевску, специалисты из Вологодской области провели аудит социальных учреждений и обеспечивающей инфраструктуры, чтобы определить какая именно помощь нужна городу.Кроме того, власти области организовали сбор гуманитарной помощи на всей территории области

https://ria.ru/20220807/donbass-1807826413.html

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Алёна Пава

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