https://ria.ru/20220921/ospa-1818477631.html
В Чехии умер первый больной оспой обезьян
В Чехии умер первый больной оспой обезьян - РИА Новости, 21.09.2022
В Чехии умер первый больной оспой обезьян
В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который, как предполагается, заразился ею во время отпуска в Испании, сообщило в среду сетевое издание Idnes... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:03
оспа обезьян
в мире
чехия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747596314_0:242:2835:1837_1920x0_80_0_0_b60b335cd632ba607fc39c83c4c46423.jpg
ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который, как предполагается, заразился ею во время отпуска в Испании, сообщило в среду сетевое издание Idnes со ссылкой на Минздрав республики."В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб", - говорится в сообщении.По данным издания, после Бельгии и Испании Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. Всего в настоящее время ею больны в республике 55 человек, из них 42 – в Праге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220915/ospa-1817112052.html
чехия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747596314_47:166:2294:1851_1920x0_80_0_0_427c60bd7ffc8aee440ca4efc01cb563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, в мире, чехия, испания
Оспа обезьян, В мире, Чехия, Испания
В Чехии умер первый больной оспой обезьян
В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой, у которого были и другие заболевания
ПРАГА, 21 сен – РИА Новости.
В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который, как предполагается, заразился ею во время отпуска в Испании, сообщило в среду сетевое издание Idnes
со ссылкой на Минздрав республики.
"В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб", - говорится в сообщении.
По данным издания, после Бельгии и Испании Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. Всего в настоящее время ею больны в республике 55 человек, из них 42 – в Праге.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.