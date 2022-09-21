https://ria.ru/20220921/ospa-1818477631.html

В Чехии умер первый больной оспой обезьян

В Чехии умер первый больной оспой обезьян - РИА Новости, 21.09.2022

В Чехии умер первый больной оспой обезьян

В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который, как предполагается, заразился ею во время отпуска в Испании, сообщило в среду сетевое издание Idnes... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:03

оспа обезьян

в мире

чехия

испания

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ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который, как предполагается, заразился ею во время отпуска в Испании, сообщило в среду сетевое издание Idnes со ссылкой на Минздрав республики."В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб", - говорится в сообщении.По данным издания, после Бельгии и Испании Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. Всего в настоящее время ею больны в республике 55 человек, из них 42 – в Праге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220915/ospa-1817112052.html

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, чехия, испания