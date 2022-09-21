Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818557392.html
Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины
Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины - РИА Новости, 21.09.2022
Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины
Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта, заявил лидер итальянского "Движения 5 звезд",... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:49
2022-09-21T21:50
джузеппе конте
россия
украина
движение 5 звезд
нато
италия
владимир путин
луиджи ди майо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155770/67/1557706738_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_1396dd24a4c05dc8988b9f6d3115c752.jpg
РИМ, 21 сен - РИА Новости. Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта, заявил лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте."Существует риск военной эскалации. Я надеюсь, что тот, кто принимает решения об этой стратегии, понимает эти риски в осознанном ключе. Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения. Не будем забывать, что у России крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия. Поэтому я говорю: какова наша цель? Одержать военную победу над Россией, принимая все эти угрозы? Или обеспечить политическую победу Украины, что не может не означать мирных переговоров, со всеми возможными дипломатическими усилиями", - сказал Конте в эфире телеканала La7.Экс-премьер подчеркнул, что "Движение 5 звезд", поддерживая отправку оружия Украине, уже после первых партий поставило вопрос о том, "каков лучший путь выхода из этого конфликта". "Проблема в том, что мы должны предложить нам и последующим поколениям путь выхода, иначе этот конфликт приведет к большим экономическим потрясениям и страданиям", - заявил Конте."Наша линия состоит в том, что в рамках НАТО мы хотим нести линию, которая бы навязывала поворот с мирными переговорами. Об этом никто уже не говорит. В это время (Владимир) Зеленский просит новые дальнобойные артиллерийские системы, принимая логику военной эскалации. Но каков предел этой военной эскалации? Кто сегодня может дать нам гарантии, что мы не дойдем до оружия массового поражения? Кто нам даст гарантии того, что этот конфликт останется в тех же контролируемых пределах?" - добавил он.На этой неделе Конте вновь заявил, что "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине. На протяжении последних месяцев он заявлял, что отправка все более тяжелого оружия Киеву может привести к эскалации конфликта. Такая позиция Конте привела к расколу в руководстве Д5З: в июне группа видных деятелей движения во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20220921/nato-1818526310.html
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818333664.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155770/67/1557706738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89a673cb4a9544c77ecfb28ff6931d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джузеппе конте, россия, украина, движение 5 звезд, нато, италия, владимир путин, луиджи ди майо, в мире
Джузеппе Конте, Россия, Украина, Движение 5 звезд, НАТО, Италия, Владимир Путин, Луиджи Ди Майо, В мире
21:49 21.09.2022 (обновлено: 21:50 21.09.2022)
 
Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины

Экс-премьер Италии Конте: вооружение Украины грозит применением оружия массового поражения

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 сен - РИА Новости. Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта, заявил лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте.
"Существует риск военной эскалации. Я надеюсь, что тот, кто принимает решения об этой стратегии, понимает эти риски в осознанном ключе. Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения. Не будем забывать, что у России крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия. Поэтому я говорю: какова наша цель? Одержать военную победу над Россией, принимая все эти угрозы? Или обеспечить политическую победу Украины, что не может не означать мирных переговоров, со всеми возможными дипломатическими усилиями", - сказал Конте в эфире телеканала La7.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
19:25
В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине
Экс-премьер подчеркнул, что "Движение 5 звезд", поддерживая отправку оружия Украине, уже после первых партий поставило вопрос о том, "каков лучший путь выхода из этого конфликта". "Проблема в том, что мы должны предложить нам и последующим поколениям путь выхода, иначе этот конфликт приведет к большим экономическим потрясениям и страданиям", - заявил Конте.
"Наша линия состоит в том, что в рамках НАТО мы хотим нести линию, которая бы навязывала поворот с мирными переговорами. Об этом никто уже не говорит. В это время (Владимир) Зеленский просит новые дальнобойные артиллерийские системы, принимая логику военной эскалации. Но каков предел этой военной эскалации? Кто сегодня может дать нам гарантии, что мы не дойдем до оружия массового поражения? Кто нам даст гарантии того, что этот конфликт останется в тех же контролируемых пределах?" - добавил он.
На этой неделе Конте вновь заявил, что "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине. На протяжении последних месяцев он заявлял, что отправка все более тяжелого оружия Киеву может привести к эскалации конфликта. Такая позиция Конте привела к расколу в руководстве Д5З: в июне группа видных деятелей движения во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:36Специальная военная операция на Украине
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
 
Джузеппе КонтеРоссияУкраинаДвижение 5 звездНАТОИталияВладимир ПутинЛуиджи Ди МайоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала