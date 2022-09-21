https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818557392.html

Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины

Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины - РИА Новости, 21.09.2022

Экс-премьер Италии предупредил о последствиях вооружения Украины

Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта, заявил лидер итальянского "Движения 5 звезд",... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T21:49

2022-09-21T21:49

2022-09-21T21:50

джузеппе конте

россия

украина

движение 5 звезд

нато

италия

владимир путин

луиджи ди майо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155770/67/1557706738_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_1396dd24a4c05dc8988b9f6d3115c752.jpg

РИМ, 21 сен - РИА Новости. Путь вооружения Киева грозит применением оружия массового уничтожения, необходимо искать выход из конфликта, заявил лидер итальянского "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте."Существует риск военной эскалации. Я надеюсь, что тот, кто принимает решения об этой стратегии, понимает эти риски в осознанном ключе. Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения. Не будем забывать, что у России крупный арсенал ядерных боеголовок и бактериологического и химического оружия. Поэтому я говорю: какова наша цель? Одержать военную победу над Россией, принимая все эти угрозы? Или обеспечить политическую победу Украины, что не может не означать мирных переговоров, со всеми возможными дипломатическими усилиями", - сказал Конте в эфире телеканала La7.Экс-премьер подчеркнул, что "Движение 5 звезд", поддерживая отправку оружия Украине, уже после первых партий поставило вопрос о том, "каков лучший путь выхода из этого конфликта". "Проблема в том, что мы должны предложить нам и последующим поколениям путь выхода, иначе этот конфликт приведет к большим экономическим потрясениям и страданиям", - заявил Конте."Наша линия состоит в том, что в рамках НАТО мы хотим нести линию, которая бы навязывала поворот с мирными переговорами. Об этом никто уже не говорит. В это время (Владимир) Зеленский просит новые дальнобойные артиллерийские системы, принимая логику военной эскалации. Но каков предел этой военной эскалации? Кто сегодня может дать нам гарантии, что мы не дойдем до оружия массового поражения? Кто нам даст гарантии того, что этот конфликт останется в тех же контролируемых пределах?" - добавил он.На этой неделе Конте вновь заявил, что "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине. На протяжении последних месяцев он заявлял, что отправка все более тяжелого оружия Киеву может привести к эскалации конфликта. Такая позиция Конте привела к расколу в руководстве Д5З: в июне группа видных деятелей движения во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20220921/nato-1818526310.html

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818333664.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джузеппе конте, россия, украина, движение 5 звезд, нато, италия, владимир путин, луиджи ди майо, в мире