https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818440448.html

Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии

Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.09.2022

Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии

США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:12

2022-09-21T15:12

2022-09-21T15:33

специальная военная операция на украине

сша

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джон кирби

россия

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", - сказал Кирби.Он предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

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Кирилл Волков

сша, в мире, джон кирби, россия, ядерное оружие