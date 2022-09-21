https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818440448.html
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.09.2022
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии
США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:12
2022-09-21T15:12
2022-09-21T15:33
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в мире
джон кирби
россия
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", - сказал Кирби.Он предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джон кирби, россия, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Джон Кирби, Россия, Ядерное оружие
15:12 21.09.2022 (обновлено: 15:33 21.09.2022)
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии
Белый дом заявил, что всерьез воспринимает слова Путина о ядерном оружии
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.
США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC
.
В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
"Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", - сказал Кирби.
Он предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.