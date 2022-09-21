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Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818440448.html
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.09.2022
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии
США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:12
2022-09-21T15:33
специальная военная операция на украине
сша
в мире
джон кирби
россия
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", - сказал Кирби.Он предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.
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сша, в мире, джон кирби, россия, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Джон Кирби, Россия, Ядерное оружие
15:12 21.09.2022 (обновлено: 15:33 21.09.2022)
 
Белый дом заявил, что всерьез воспринял слова Путина о ядерном оружии

Белый дом заявил, что всерьез воспринимает слова Путина о ядерном оружии

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
"Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", - сказал Кирби.
Он предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:52
"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреДжон КирбиРоссияЯдерное оружие
 
 
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