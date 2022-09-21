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Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818386115.html
Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту
Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту - РИА Новости, 21.09.2022
Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:48
2022-09-21T13:24
специальная военная операция на украине
политика
россия
европарламент
евросоюз
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью объяснить текущую позицию России по спецоперации."Вчера и сегодня мы слышим от европейских политиков и Евросоюза угрозы в адрес нашей страны. Есть предложения до конца сегодняшнего заседания подготовить обращение к европейским парламентам, национальным парламентам с тем, чтобы заявить нашу позицию", - заявил Володин в ходе заседания в среду.По словам политика, европейцы "никогда не воевали": "Им надо объяснить". Он также отметил, что если на Украину не перестанут поставлять вооружения и наемников, у этих стран завтра начнутся проблемы намного серьезнее, чем сейчас.Обращение к европейским парламентам Володин попросил подготовить Слуцкого до конца пленарного заседания. "Поэтому, коллеги, если вы поддержите, Леониду Эдуардовичу давайте дадим поручение в течение заседания подготовить обращение к национальным парламентам стран Европы, Европарламенту. Чтобы они одумались и, наконец-то, стали размышлять о будущем Европы и мира в целом. А так, потеряв свою самостоятельность и суверенитет, они слышат только то, что говорит Вашингтон", - резюмировал он.
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политика, россия, европарламент, евросоюз, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Европарламент, Евросоюз, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
12:48 21.09.2022 (обновлено: 13:24 21.09.2022)
 
Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту

Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к ЕП о позиции России по спецоперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью объяснить текущую позицию России по спецоперации.
"Вчера и сегодня мы слышим от европейских политиков и Евросоюза угрозы в адрес нашей страны. Есть предложения до конца сегодняшнего заседания подготовить обращение к европейским парламентам, национальным парламентам с тем, чтобы заявить нашу позицию", - заявил Володин в ходе заседания в среду.
По словам политика, европейцы "никогда не воевали": "Им надо объяснить". Он также отметил, что если на Украину не перестанут поставлять вооружения и наемников, у этих стран завтра начнутся проблемы намного серьезнее, чем сейчас.
Обращение к европейским парламентам Володин попросил подготовить Слуцкого до конца пленарного заседания. "Поэтому, коллеги, если вы поддержите, Леониду Эдуардовичу давайте дадим поручение в течение заседания подготовить обращение к национальным парламентам стран Европы, Европарламенту. Чтобы они одумались и, наконец-то, стали размышлять о будущем Европы и мира в целом. А так, потеряв свою самостоятельность и суверенитет, они слышат только то, что говорит Вашингтон", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияЕвропарламентЕвросоюзВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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