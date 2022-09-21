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Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту

Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту - РИА Новости, 21.09.2022

Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:48

2022-09-21T12:48

2022-09-21T13:24

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью объяснить текущую позицию России по спецоперации."Вчера и сегодня мы слышим от европейских политиков и Евросоюза угрозы в адрес нашей страны. Есть предложения до конца сегодняшнего заседания подготовить обращение к европейским парламентам, национальным парламентам с тем, чтобы заявить нашу позицию", - заявил Володин в ходе заседания в среду.По словам политика, европейцы "никогда не воевали": "Им надо объяснить". Он также отметил, что если на Украину не перестанут поставлять вооружения и наемников, у этих стран завтра начнутся проблемы намного серьезнее, чем сейчас.Обращение к европейским парламентам Володин попросил подготовить Слуцкого до конца пленарного заседания. "Поэтому, коллеги, если вы поддержите, Леониду Эдуардовичу давайте дадим поручение в течение заседания подготовить обращение к национальным парламентам стран Европы, Европарламенту. Чтобы они одумались и, наконец-то, стали размышлять о будущем Европы и мира в целом. А так, потеряв свою самостоятельность и суверенитет, они слышат только то, что говорит Вашингтон", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, европарламент, евросоюз, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф