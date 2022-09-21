https://ria.ru/20220921/oon-1818366399.html
В Минске призвали ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела
В Минске призвали ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 21.09.2022
В Минске призвали ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела
Принцип невмешательства во внутренние дела должен получить настоящее уважение в системе ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в своем... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:38
2022-09-21T11:38
2022-09-21T11:38
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Принцип невмешательства во внутренние дела должен получить настоящее уважение в системе ООН, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в своем открытом письме на имя всех глав внешнеполитических ведомств государств-членов ООН."Возможно, из системы международных отношений, инструментализированных посредством ООН, следует убрать те сферы жизнедеятельности, где главным субъектом в удовлетворении потребностей и обеспечении прав людей является суверенное независимое государство? Возможно, ООН следует ограничиться исключительно вопросами, имеющими однозначный трансграничный аспект? Так мы получим настоящее уважение принципа невмешательства во внутренние дела", - пишет в своем письме глава МИД Белоруссии.Макей выразил уверенность, что таким образом будет обеспечено действенное сотрудничество между государствами с различными политическими и социально-экономическими традициями.Глава МИД Белоруссии также предложил внедрить во все сферы работы ООН правило консенсуса. "Так мы получим только те решения, по которым все участники готовы работать вместе", - отметил министр.Делегация Белоруссии во главе с министром иностранных дел принимает участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит 21-26 сентября в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818363741.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , белоруссия, минск, нью-йорк (город), мид белоруссии, оон
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Минск, Нью-Йорк (город), МИД Белоруссии, ООН
В Минске призвали ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела
Глава МИД Белоруссии Макей призвал ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела