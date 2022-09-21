Лавров начинает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Глава МИД России Лавров в среду начнет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ожидается, что министр проведет порядка двух десятков встреч с лидерами и главами МИД других стран, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а в субботу выступит с трибуны ООН. Кроме того, как рассказал ранее РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки, в Нью-Йорке планируется встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине. Точный график министра, сказали ранее в МИД, прорабатывается.
Визит Лаврова проходит на фоне растущего противостояния на мировой арене между Россией и западными странами, которое особенно обострилось после начала российской спецоперации на Украине и поставок вооружений туда со стороны западных стран. Серьезно пошатнули мировую стабильность и кризисы с продовольствием и в энергетике, вызванные санкционными войнами.
Как ожидается, именно эти вопросы будут в центре внимания предстоящих политических прений и двусторонних контактов. Так, в Москве ранее критиковали действия ООН и западных стран по зерновой сделке - всемирную организацию за то, что она не предпринимает никаких усилий для разблокировки экспорта российского зерна и удобрений, а западные столицы за лукавство, с которым они "хотели накормить" вывозимым из украинских портов зерном беднейшие страны мира, в первую очередь, Африки, а в итоге большинство поставок ушли в развитые страны Европы.
20 сентября, 16:11Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений
Не исключено, что в кулуарах ООН будет подниматься вопрос и о планах республик Донбасса, а также освобожденных Запорожской и Херсонской областей провести в самое ближайшее время референдумы о вхождении в состав России.
Участие российской делегации в сессии ГА ООН было под вопросом до последнего момента из-за проблем с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для российских самолётов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что у нее нет информации по ограничениям на перемещение в Нью-Йорке, вопрос логистики остается открытым.
При этом традиционных ранее российско-американских контактов на полях ГА ООН в этом году, скорее всего, не состоится. Это будет уже третий раз за последние полгода, когда Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен окажутся на одной площадке - до этого они вместе присутствовали на встрече министров G20 на Бали и на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже. Впрочем, и в прошлом году Лавров и Блинкен не проводили отдельной встречи на ГА ООН.
При этом ранее в госдепе не исключили, что госсекретарь может пообщаться с российским министром в Нью-Йорке, но дали понять, что преимущественно по вопросу обмена заключенными - в Москве же считают, что эта тема должна обсуждаться по согласованным ранее с США каналам. В остальном, контакты между Москвой и Вашингтоном США остаются замороженными по инициативе Америки и поддерживаются только технически на уровне посольств. Ранее в РФ неоднократно говорили, что будут готовы к возобновлению полноценного диалога с США и другими западными странами, но только на принципах равноправия и взаимоуважения, а оголтелая русофобия, которой они занимаются, это путь в никуда.