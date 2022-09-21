https://ria.ru/20220921/onkozabolevaniya-1818435297.html

Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний

Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний - РИА Новости, 21.09.2022

Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний

На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в части выявления онкозаболеваний, но часть субъектов имеет показатели снижения первичного РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:57

2022-09-21T14:57

2022-09-21T14:57

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

онкология

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в части выявления онкозаболеваний, но часть субъектов имеет показатели снижения первичного выявления, с ними отрабатываются меры по повышению онконастороженности, сообщил руководитель Центра организации программ скрининга онкологических заболеваний ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Рустем Абдрахманов."На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в постковидную эру в части выявления онкозаболеваний, но в то же время мы видим, что часть субъектов у нас имеет показатели снижения первичного выявления, мы видим, что максимально снижены первичные выявления в Южном федеральном округе, в то же время мы видим те субъекты, которые у нас в красной зоне за отчетный период в части именно первичного выявления", - сказал Абдрахманов на V Юбилейном Международном Форуме онкологии и радиотерапии.По его словам, в красной зоне по выявлениям онкозаболеваний часто появляются одни и те же субъекты, это говорит о системных проблемах в регионах по профилактике онкозаболеваний."Мы в силу выездных плановых мероприятий с субъектами отрабатываем в плановом порядке меры по повышению онконастороженности, построению именно профилактических программ популяционных, часто проблемы в субъектах, они очень схожие, анализ этих причин будет представлен, и меры по достижению целевых показателей нацпроекта БОЗ (Борьба с онкозаболеванями) лежит в плоскости построения скрининговых программ", - отметил Абдрахманов.Также он подчеркнул, что диспансеризация в России принципиально содержит онкологический компонент.

https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html

https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816748970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология