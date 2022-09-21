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Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний - РИА Новости, 21.09.2022
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Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний
Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний - РИА Новости, 21.09.2022
Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний
На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в части выявления онкозаболеваний, но часть субъектов имеет показатели снижения первичного РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:57
2022-09-21T14:57
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
онкология
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в части выявления онкозаболеваний, но часть субъектов имеет показатели снижения первичного выявления, с ними отрабатываются меры по повышению онконастороженности, сообщил руководитель Центра организации программ скрининга онкологических заболеваний ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Рустем Абдрахманов."На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в постковидную эру в части выявления онкозаболеваний, но в то же время мы видим, что часть субъектов у нас имеет показатели снижения первичного выявления, мы видим, что максимально снижены первичные выявления в Южном федеральном округе, в то же время мы видим те субъекты, которые у нас в красной зоне за отчетный период в части именно первичного выявления", - сказал Абдрахманов на V Юбилейном Международном Форуме онкологии и радиотерапии.По его словам, в красной зоне по выявлениям онкозаболеваний часто появляются одни и те же субъекты, это говорит о системных проблемах в регионах по профилактике онкозаболеваний."Мы в силу выездных плановых мероприятий с субъектами отрабатываем в плановом порядке меры по повышению онконастороженности, построению именно профилактических программ популяционных, часто проблемы в субъектах, они очень схожие, анализ этих причин будет представлен, и меры по достижению целевых показателей нацпроекта БОЗ (Борьба с онкозаболеванями) лежит в плоскости построения скрининговых программ", - отметил Абдрахманов.Также он подчеркнул, что диспансеризация в России принципиально содержит онкологический компонент.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Онкология
14:57 21.09.2022
 
Минздрав сообщил о положительной динамике по выявлению онкозаболеваний

Эксперт Минздрава Абдрахманов: есть положительная динамика по выявлению онкозаболеваний

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в части выявления онкозаболеваний, но часть субъектов имеет показатели снижения первичного выявления, с ними отрабатываются меры по повышению онконастороженности, сообщил руководитель Центра организации программ скрининга онкологических заболеваний ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Рустем Абдрахманов.
"На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в постковидную эру в части выявления онкозаболеваний, но в то же время мы видим, что часть субъектов у нас имеет показатели снижения первичного выявления, мы видим, что максимально снижены первичные выявления в Южном федеральном округе, в то же время мы видим те субъекты, которые у нас в красной зоне за отчетный период в части именно первичного выявления", - сказал Абдрахманов на V Юбилейном Международном Форуме онкологии и радиотерапии.
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По его словам, в красной зоне по выявлениям онкозаболеваний часто появляются одни и те же субъекты, это говорит о системных проблемах в регионах по профилактике онкозаболеваний.
"Мы в силу выездных плановых мероприятий с субъектами отрабатываем в плановом порядке меры по повышению онконастороженности, построению именно профилактических программ популяционных, часто проблемы в субъектах, они очень схожие, анализ этих причин будет представлен, и меры по достижению целевых показателей нацпроекта БОЗ (Борьба с онкозаболеванями) лежит в плоскости построения скрининговых программ", - отметил Абдрахманов.
Также он подчеркнул, что диспансеризация в России принципиально содержит онкологический компонент.
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