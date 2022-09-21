https://ria.ru/20220921/obvineniya-1818301902.html
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения - РИА Новости, 21.09.2022
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения
Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, готовится... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:46
2022-09-21T00:46
2022-09-21T00:47
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, готовится предъявить ему новые обвинения, следует из судебного документа ее адвокатов.В сентябре судья в Нью-Йорке отказал Трампу в прекращении рассмотрения иска журналистки, которая обвиняет бывшего президента США в изнасиловании. Трамп подал прошение о приостановке дела в декабре прошлого года.Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, заверил, что не встречал Кэрролл, и предположил, что с помощью нападок на президента она пытается продать свою новую книгу.В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Ранее минюст США подавал прошение о том, чтобы представлять интересы Трампа по делу, поскольку, по мнению адвокатов министерства, заявления Трампа, которые повлекли за собой подачу иска, были сделаны, когда он стал главой государства. Судья отказал в этом, на что была подана апелляция.
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
00:46 21.09.2022 (обновлено: 00:47 21.09.2022)
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения
Журналистка Джин Кэрролл, обвинявшая Трампа в изнасиловании, готовит новые обвинения
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, готовится предъявить ему новые обвинения, следует из судебного документа ее адвокатов.
"Мы пишем от имени истца, чтобы предоставить суду обновленную информацию и проинформировать о планах истца предъявить новые обвинения против ответчика в соответствии с законом о выживших взрослых (закон штата Нью-Йорк, позволяющий совершеннолетним жертвам сексуальных преступлений подавать иски независимо о того, когда было совершено преступление - ред.)", - указано в представленном в суд южного округа Нью-Йорка документе.
В сентябре судья в Нью-Йорке отказал Трампу в прекращении рассмотрения иска журналистки, которая обвиняет бывшего президента США в изнасиловании. Трамп подал прошение о приостановке дела в декабре прошлого года.
Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, заверил, что не встречал Кэрролл, и предположил, что с помощью нападок на президента она пытается продать свою новую книгу.
В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Ранее минюст США подавал прошение о том, чтобы представлять интересы Трампа по делу, поскольку, по мнению адвокатов министерства, заявления Трампа, которые повлекли за собой подачу иска, были сделаны, когда он стал главой государства. Судья отказал в этом, на что была подана апелляция.