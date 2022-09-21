https://ria.ru/20220921/obvineniya-1818301902.html

Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения

Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения - РИА Новости, 21.09.2022

Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка готовит новые обвинения

Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, готовится... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:46

2022-09-21T00:46

2022-09-21T00:47

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, готовится предъявить ему новые обвинения, следует из судебного документа ее адвокатов.В сентябре судья в Нью-Йорке отказал Трампу в прекращении рассмотрения иска журналистки, которая обвиняет бывшего президента США в изнасиловании. Трамп подал прошение о приостановке дела в декабре прошлого года.Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, заверил, что не встречал Кэрролл, и предположил, что с помощью нападок на президента она пытается продать свою новую книгу.В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Ранее минюст США подавал прошение о том, чтобы представлять интересы Трампа по делу, поскольку, по мнению адвокатов министерства, заявления Трампа, которые повлекли за собой подачу иска, были сделаны, когда он стал главой государства. Судья отказал в этом, на что была подана апелляция.

https://ria.ru/20220909/tramp-1815801943.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город)