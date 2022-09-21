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Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар

Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар

Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:39

2022-09-21T22:39

2022-09-21T22:49

специальная военная операция на украине

новая каховка

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

в мире

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов … Над Новой Каховкой ПВО сбил еще 2 ракеты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.

https://ria.ru/20220917/zaes-1817492063.html

новая каховка

украина

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новая каховка, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире