https://ria.ru/20220921/obstrely-1818564948.html
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар
Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:39
2022-09-21T22:39
2022-09-21T22:49
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов … Над Новой Каховкой ПВО сбил еще 2 ракеты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20220917/zaes-1817492063.html
новая каховка
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
22:39 21.09.2022 (обновлено: 22:49 21.09.2022)
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар
Власти Новой Каховки сообщили, что ПВО отразила 12 украинских ракет в воздухе