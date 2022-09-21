Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obstrely-1818564948.html
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар
Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:39
2022-09-21T22:49
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов … Над Новой Каховкой ПВО сбил еще 2 ракеты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20220917/zaes-1817492063.html
новая каховка
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
22:39 21.09.2022 (обновлено: 22:49 21.09.2022)
 
Украинские войска нанесли по Новой Каховке ракетный удар

Власти Новой Каховки сообщили, что ПВО отразила 12 украинских ракет в воздухе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, ПВО отразила 12 ракет в воздухе.
"В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов … Над Новой Каховкой ПВО сбил еще 2 ракеты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 08:17Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала