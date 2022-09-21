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Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obstrely-1818425135.html
Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара
Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара
Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:33
2022-09-21T14:47
специальная военная операция на украине
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
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россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
14:33 21.09.2022 (обновлено: 14:47 21.09.2022)
 
Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Минобороны: украинская артиллерия продолжает обстрелы территории ЗАЭС и Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.
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