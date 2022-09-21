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Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские военные продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:33

2022-09-21T14:33

2022-09-21T14:47

специальная военная операция на украине

россия

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, референдумы на освобожденных территориях