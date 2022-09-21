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Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818443385.html
Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за час выпустили 28 мин калибром 120 миллиметров, 12 снарядов калибром 152 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров по территории... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:21
2022-09-21T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 28 мин калибром 120 миллиметров, 12 снарядов калибром 152 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров по территории Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в ведомстве заявили, что с 14.20 по 14.40 украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую, Минеральное, Горловку, Железную Балку, Широкую Балку и Донецк, применив снаряды калибрами 152 и 155 миллиметров, а также мины калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
15:21 21.09.2022
 
Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

СЦКК: украинские военные выпустили 28 мин по семи населенным пунктам в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 28 мин калибром 120 миллиметров, 12 снарядов калибром 152 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров по территории Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в ведомстве заявили, что с 14.20 по 14.40 украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую, Минеральное, Горловку, Железную Балку, Широкую Балку и Донецк, применив снаряды калибрами 152 и 155 миллиметров, а также мины калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)НАТОУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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