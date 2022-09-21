https://ria.ru/20220921/obstrel-1818431655.html

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 украинских дронов, в том числе один Bayraktar в ДНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html

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россия

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украина

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луганская народная республика, россия, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, херсонская область