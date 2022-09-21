https://ria.ru/20220921/obstrel-1818431655.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:46
2022-09-21T14:46
2022-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 украинских дронов, в том числе один Bayraktar в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS и три ракеты HARM