https://ria.ru/20220921/obstrel-1818374234.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:11

2022-09-21T12:11

2022-09-21T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

жкх

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Горловку, по улице Якуба Колоса ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, жкх, донецкая народная республика, украина, стирол