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Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818373665.html
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:10
2022-09-21T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
луганская народная республика
украина
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.51 (совпадет с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html
новоайдар
луганская народная республика
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в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Украина, BAE Systems, Lockheed Martin
12:10 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили три ракеты из HIMARS по Новоайдару в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в жилом доме
Разбитое окно в жилом доме - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.51 (совпадет с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
04:36Специальная военная операция на Украине
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаУкраинаBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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