https://ria.ru/20220921/obstrel-1818373665.html

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:10

2022-09-21T12:10

2022-09-21T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

луганская народная республика

украина

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.51 (совпадет с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html

новоайдар

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, bae systems, lockheed martin