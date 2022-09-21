https://ria.ru/20220921/obstrel-1818373665.html
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:10
2022-09-21T12:10
2022-09-21T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
луганская народная республика
украина
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.51 (совпадет с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220921/otvetsvennost-1818310706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Украина, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из HIMARS по Новоайдару в ЛНР