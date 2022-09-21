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Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818330649.html
Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому
Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, ранена женщина, частично разрушен многоквартирный дом, еще четыре повреждены, также РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:24
2022-09-21T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, ранена женщина, частично разрушен многоквартирный дом, еще четыре повреждены, также повреждения получила телевышка, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Троицкое (Троицкий район) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены четыре многоквартирных жилых дома и телевышка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК
09:24 21.09.2022 (обновлено: 09:52 21.09.2022)
 
Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому, ранена женщина

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezРакетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, ранена женщина, частично разрушен многоквартирный дом, еще четыре повреждены, также повреждения получила телевышка, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Троицкое (Троицкий район) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены четыре многоквартирных жилых дома и телевышка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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