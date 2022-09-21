https://ria.ru/20220921/obstrel-1818330649.html

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Троицкому

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, ранена женщина, частично разрушен многоквартирный дом, еще четыре повреждены, также РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:24

2022-09-21T09:24

2022-09-21T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, ранена женщина, частично разрушен многоквартирный дом, еще четыре повреждены, также повреждения получила телевышка, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Троицкое (Троицкий район) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены четыре многоквартирных жилых дома и телевышка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/ranenye-1818274061.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сцкк