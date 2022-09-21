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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк
Украинские войска за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:06
2022-09-21T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Яковлевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка четыре раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, выпускавших по городу снаряды калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
00:06 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка

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Выбитые стекла жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 23.12 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.18 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Яковлевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка четыре раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, выпускавших по городу снаряды калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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