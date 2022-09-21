https://ria.ru/20220921/obstrel-1818297692.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Украинские войска за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:06

2022-09-21T00:06

2022-09-21T00:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Яковлевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка четыре раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, выпускавших по городу снаряды калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220920/ranenye-1818274061.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика