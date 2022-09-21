19:50 21.09.2022 (обновлено: 21:04 21.09.2022)
Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину
Балицкий попросил Путина поддержать вхождение Запорожской области в состав России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящим референдуме.
"Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, жители освобожденной территории Запорожской области в полной мере ощутили на себе киевский режим.
"Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Все это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими. Очевидно, что каждый народ имеет право на выбор, это признано уставом ООН и международным правом. Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области - право на мирное небо над голосовой, право на созидание, право быть вместе с Россией", - подчеркнул глава администрации региона.