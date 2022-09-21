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Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину - РИА Новости, 21.09.2022
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Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину
Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину - РИА Новости, 21.09.2022
Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:50
2022-09-21T21:04
референдумы на освобожденных территориях
россия
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящим референдуме."Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, жители освобожденной территории Запорожской области в полной мере ощутили на себе киевский режим."Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Все это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими. Очевидно, что каждый народ имеет право на выбор, это признано уставом ООН и международным правом. Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области - право на мирное небо над голосовой, право на созидание, право быть вместе с Россией", - подчеркнул глава администрации региона.
https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818309395.html
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референдумы на освобожденных территориях, россия, евгений балицкий, запорожская область
Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская область
19:50 21.09.2022 (обновлено: 21:04 21.09.2022)
 
Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину

Балицкий попросил Путина поддержать вхождение Запорожской области в состав России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящим референдуме.
"Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, жители освобожденной территории Запорожской области в полной мере ощутили на себе киевский режим.
"Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Все это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими. Очевидно, что каждый народ имеет право на выбор, это признано уставом ООН и международным правом. Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области - право на мирное небо над голосовой, право на созидание, право быть вместе с Россией", - подчеркнул глава администрации региона.
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Референдумы на освобожденных территорияхРоссияЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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