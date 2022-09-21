https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818531333.html

Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину

Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину - РИА Новости, 21.09.2022

Глава ВГА Запорожской области Балицкий обратился к Путину

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:50

2022-09-21T19:50

2022-09-21T21:04

референдумы на освобожденных территориях

россия

евгений балицкий

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794758936_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_db6ff2aa17671e2db47365ebf7e8bfb0.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящим референдуме."Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, жители освобожденной территории Запорожской области в полной мере ощутили на себе киевский режим."Это и обстрелы гражданского населения, террористические акты в отношении представителей власти, отключение нас от газоснабжения, постоянные провокации на территории Запорожской АЭС, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы. Все это ясно свидетельствует о том, что киевский режим сделал свой кровавый выбор, а жители Запорожья стали для него чужими. Очевидно, что каждый народ имеет право на выбор, это признано уставом ООН и международным правом. Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области - право на мирное небо над голосовой, право на созидание, право быть вместе с Россией", - подчеркнул глава администрации региона.

https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818309395.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

референдумы на освобожденных территориях, россия, евгений балицкий, запорожская область