https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818446619.html
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа - РИА Новости, 21.09.2022
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа
Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:32
2022-09-21T15:32
2022-09-21T15:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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госдума рф
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генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира, об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины."Мы в тексте обращения, принятого только что Государственной думой, также записали тезис о недопустимости ядерного шантажа", - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".По словам депутата, это перекликается со словами президента в его обращении.Президент России Владимир Путин в ходе обращения в среду заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж.
https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818437766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Госдума РФ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа
Слуцкий: обращение Госдумы по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа