https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818446619.html

Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа

Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа - РИА Новости, 21.09.2022

Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа

Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:32

2022-09-21T15:32

2022-09-21T15:32

специальная военная операция на украине

владимир путин

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госдума рф

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира, об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины."Мы в тексте обращения, принятого только что Государственной думой, также записали тезис о недопустимости ядерного шантажа", - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".По словам депутата, это перекликается со словами президента в его обращении.Президент России Владимир Путин в ходе обращения в среду заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж.

https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818437766.html

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европа

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Варвара Скокшина

владимир путин, россия, европа, украина, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон, в мире