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Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818446619.html
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа - РИА Новости, 21.09.2022
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа
Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:32
2022-09-21T15:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
европа
украина
госдума рф
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира, об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины."Мы в тексте обращения, принятого только что Государственной думой, также записали тезис о недопустимости ядерного шантажа", - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".По словам депутата, это перекликается со словами президента в его обращении.Президент России Владимир Путин в ходе обращения в среду заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж.
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владимир путин, россия, европа, украина, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Госдума РФ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
15:32 21.09.2022
 
Обращение ГД по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа

Слуцкий: обращение Госдумы по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине содержит тезис о недопустимости ядерного шантажа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира, об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины.
"Мы в тексте обращения, принятого только что Государственной думой, также записали тезис о недопустимости ядерного шантажа", - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам депутата, это перекликается со словами президента в его обращении.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения в среду заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж.
Минск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
15:02
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЕвропаУкраинаГосдума РФООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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