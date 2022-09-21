https://ria.ru/20220921/oborudovanie-1818299484.html

Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование

Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование - РИА Новости, 21.09.2022

Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование

Военно-воздушные и военно-космические силы США используют сильно одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:14

2022-09-21T00:14

2022-09-21T01:30

в мире

сша

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_79f4fd09b29859f49f0feb2967a80764.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Военно-воздушные и военно-космические силы США используют сильно одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования, заявил генерал-майор американских ВВС Дуглас Рааберг.Генерал добавил, что ВВС и ВКС США необходимо ускориться в переоснащении современными технологиями."Время не на нашей стороне", - добавил Рааберг.Выступавший на конференции помощник секретаря ВВС США Эндрю Хантер поддержал мнение генерала, добавив, что к середине текущего десятилетия военные ожидают новую технику.

https://ria.ru/20220721/nedobor-1803923490.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, ввс сша