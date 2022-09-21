https://ria.ru/20220921/oborudovanie-1818299484.html
Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование
Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование - РИА Новости, 21.09.2022
Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование
Военно-воздушные и военно-космические силы США используют сильно одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:14
2022-09-21T00:14
2022-09-21T01:30
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Военно-воздушные и военно-космические силы США используют сильно одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования, заявил генерал-майор американских ВВС Дуглас Рааберг.Генерал добавил, что ВВС и ВКС США необходимо ускориться в переоснащении современными технологиями."Время не на нашей стороне", - добавил Рааберг.Выступавший на конференции помощник секретаря ВВС США Эндрю Хантер поддержал мнение генерала, добавив, что к середине текущего десятилетия военные ожидают новую технику.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ввс сша
00:14 21.09.2022 (обновлено: 01:30 21.09.2022)
Американский генерал-майор пожаловался на старое оборудование
Генерал-майор Рааберг: ВВС и ВКС США используют "одно из самых старых оборудований"
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Военно-воздушные и военно-космические силы США используют сильно одно из самых старых оборудований в истории и испытывают нехватку финансирования, заявил генерал-майор американских ВВС Дуглас Рааберг.
"Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности", - сказал Рааберг, выступая на конференции Air Force Association (AFSA).
Генерал добавил, что ВВС и ВКС США необходимо ускориться в переоснащении современными технологиями.
"Время не на нашей стороне", - добавил Рааберг.
Выступавший на конференции помощник секретаря ВВС США
Эндрю Хантер поддержал мнение генерала, добавив, что к середине текущего десятилетия военные ожидают новую технику.