https://ria.ru/20220921/oboronosposobnost-1818378440.html

Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности

Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности - РИА Новости, 21.09.2022

Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:29

2022-09-21T12:29

2022-09-21T12:38

россия

вячеслав володин

госдума рф

промышленность

экономика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны."Обращаюсь к председателю комитета по обороне, по промышленности. Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы касательно закона 44 (закон о госзакупках – ред.), всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны. Неделя срок", - отметил Володин в ходе заседания в среду.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818359228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вячеслав володин, госдума рф, промышленность, экономика