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Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности - РИА Новости, 21.09.2022
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Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности - РИА Новости, 21.09.2022
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:29
2022-09-21T12:38
россия
вячеслав володин
госдума рф
промышленность
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны."Обращаюсь к председателю комитета по обороне, по промышленности. Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы касательно закона 44 (закон о госзакупках – ред.), всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны. Неделя срок", - отметил Володин в ходе заседания в среду.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, промышленность, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Промышленность, Экономика
12:29 21.09.2022 (обновлено: 12:38 21.09.2022)
 
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности

Володин попросил комитеты ГД рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны.
"Обращаюсь к председателю комитета по обороне, по промышленности. Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы касательно закона 44 (закон о госзакупках – ред.), всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны. Неделя срок", - отметил Володин в ходе заседания в среду.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПромышленностьЭкономика
 
 
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