https://ria.ru/20220921/oboronosposobnost-1818378440.html
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности - РИА Новости, 21.09.2022
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:29
2022-09-21T12:29
2022-09-21T12:38
россия
вячеслав володин
госдума рф
промышленность
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитеты по обороне и промышленности ГД незамедлительно рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности страны."Обращаюсь к председателю комитета по обороне, по промышленности. Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы касательно закона 44 (закон о госзакупках – ред.), всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны. Неделя срок", - отметил Володин в ходе заседания в среду.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818359228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, промышленность, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Промышленность, Экономика
12:29 21.09.2022 (обновлено: 12:38 21.09.2022)
Володин попросил рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности
Володин попросил комитеты ГД рассмотреть инициативы по повышению обороноспособности