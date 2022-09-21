https://ria.ru/20220921/nikolaev-1818366721.html

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости, 21.09.2022

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:39

2022-09-21T11:39

2022-09-21T14:07

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

николаевская область

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум о присоединении к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Бюллетень для голосования будет содержать только один вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"Регион планирует сохранить свое нынешнее название, так как жители привыкли к нему, добавил Сальдо.Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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