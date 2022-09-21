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Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/nikolaev-1818366721.html
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости, 21.09.2022
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:39
2022-09-21T14:07
специальная военная операция на украине
референдумы на освобожденных территориях
николаевская область
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум о присоединении к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Бюллетень для голосования будет содержать только один вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"Регион планирует сохранить свое нынешнее название, так как жители привыкли к нему, добавил Сальдо.Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html
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референдумы на освобожденных территориях, николаевская область, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Референдумы на освобожденных территориях, Николаевская область, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:39 21.09.2022 (обновлено: 14:07 21.09.2022)
 
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о включении в нее Снигиревки и Александровки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"К нам обратились представители села Александровка и города Снигиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме", — сказал Стремоусов.

Накануне глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум о присоединении к Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Бюллетень для голосования будет содержать только один вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"
Регион планирует сохранить свое нынешнее название, так как жители привыкли к нему, добавил Сальдо.
Баннер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:42
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
Решения о проведении референдумов приняли также власти Донецкой и Луганской республик и Запорожской области. Там голосования пройдут в эти же даты.
С предложением к руководству регионов провести референдумы о присоединении к России в начале недели обратились местные общественники. Подчеркивается, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеРеферендумы на освобожденных территорияхНиколаевская областьКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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