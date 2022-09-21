https://ria.ru/20220921/moldaviya-1818343589.html
Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских
Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских - РИА Новости, 21.09.2022
Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских
Полиция в Кишиневе конфисковала палатки и матрасы, предназначенные для протестующих, в палаточном лагере перед зданием парламента Молдавии, передает... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:21
2022-09-21T10:21
2022-09-21T14:45
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Полиция в Кишиневе конфисковала палатки и матрасы, предназначенные для протестующих, в палаточном лагере перед зданием парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Манифестанты в воскресенье развернули палаточный лагерь, в котором остаются более сотни человек. Им приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Протестующие провели в палаточном городке третью ночь. Столбик термометра опускался до плюс шести градусов Цельсия, но они говорят, что их не остановят и более низкие температуры.Парламент, администрация президента и другие правительственные здания в Кишиневе не находятся под усиленной охраной. Обстановка в городе спокойная.При этом у самого палаточного лагеря усилены полицейские патрули. Молдавские СМИ сообщают, что между участниками акции и людьми в форме периодически происходят стычки. Тем не менее официальной информации о задержаниях нет.Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала манифестантов не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/kishinev-1817962059.html
https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818126698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ион чебан, кишинев, молдавия, россия
В мире, Ион Чебан, Кишинев, Молдавия, Россия
10:21 21.09.2022 (обновлено: 14:45 21.09.2022)
Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских
Протестующие в Кишиневе пожаловались, что полицейские конфисковали у них палатки и матрасы
КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Полиция в Кишиневе конфисковала палатки и матрасы, предназначенные для протестующих, в палаточном лагере перед зданием парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они требуют отставки руководства Молдавии
и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Манифестанты в воскресенье развернули палаточный лагерь, в котором остаются более сотни человек. Им приносят горячую еду, теплую одежду, воду.
Протестующие провели в палаточном городке третью ночь. Столбик термометра опускался до плюс шести градусов Цельсия, но они говорят, что их не остановят и более низкие температуры.
"Да, было холодно, но терпимо. Вчера ночью вообще дождь шел, но ничего — выстояли. Организаторы и обычные граждане приносят теплую одежду, одеяла, спальные мешки, так что утепляемся, а нагрянут холода — придется греться у костра. Есть уверенность, что победим, несмотря на трудности и различные козни. Вчера вечером полиция остановила транспорт и конфисковала матрасы, палатки, другие вещи, которые везли для нас", — сказал РИА Новости один из жителей лагеря.
Парламент, администрация президента и другие правительственные здания в Кишиневе не находятся под усиленной охраной. Обстановка в городе спокойная.
При этом у самого палаточного лагеря усилены полицейские патрули. Молдавские СМИ сообщают, что между участниками акции и людьми в форме периодически происходят стычки. Тем не менее официальной информации о задержаниях нет.
Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала манифестантов не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану
с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.