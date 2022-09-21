https://ria.ru/20220921/moldaviya-1818343589.html

Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских

Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских - РИА Новости, 21.09.2022

Протестующие в Кишиневе пожаловались на действия полицейских

Полиция в Кишиневе конфисковала палатки и матрасы, предназначенные для протестующих, в палаточном лагере перед зданием парламента Молдавии, передает... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:21

2022-09-21T10:21

2022-09-21T14:45

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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Полиция в Кишиневе конфисковала палатки и матрасы, предназначенные для протестующих, в палаточном лагере перед зданием парламента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.В молдавской столице четвертый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Манифестанты в воскресенье развернули палаточный лагерь, в котором остаются более сотни человек. Им приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Протестующие провели в палаточном городке третью ночь. Столбик термометра опускался до плюс шести градусов Цельсия, но они говорят, что их не остановят и более низкие температуры.Парламент, администрация президента и другие правительственные здания в Кишиневе не находятся под усиленной охраной. Обстановка в городе спокойная.При этом у самого палаточного лагеря усилены полицейские патрули. Молдавские СМИ сообщают, что между участниками акции и людьми в форме периодически происходят стычки. Тем не менее официальной информации о задержаниях нет.Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала манифестантов не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/kishinev-1817962059.html

https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818126698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ион чебан, кишинев, молдавия, россия