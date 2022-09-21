Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона провел совещание с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области. Губернатор поставил первоочередные задачи, касающиеся проведения частичной мобилизации в соответствии с указом президента РФ.
"Сегодня мы приступаем к выполнению поставленной задачи по частичной мобилизации. В указе обозначены категории граждан, подлежащих мобилизации. Для них установлена заработная плата на уровне военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Сформирован план по частичной мобилизации, в соответствии с которыми будут предприниматься слаженные действия всех структур", - сказал на совещании Руденя.
Правительство Тверской области приняло решение о выделении дополнительных средств на экипирование добровольцев, входящих в состав танкового батальона Тверской области, добавили в пресс-службе.