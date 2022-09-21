Рейтинг@Mail.ru
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818532426.html
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:57
2022-09-21T19:57
тверская область
тверская область
игорь руденя
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769483966_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_b30561690a471bb830e6c19981cb4fe3.jpg
ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона провел совещание с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области. Губернатор поставил первоочередные задачи, касающиеся проведения частичной мобилизации в соответствии с указом президента РФ.Правительство Тверской области приняло решение о выделении дополнительных средств на экипирование добровольцев, входящих в состав танкового батальона Тверской области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810194614.html
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769483966_109:0:1282:880_1920x0_80_0_0_59fdb216d8c6af0da2a1ab0bb8dd5c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, частичная мобилизация в россии, россия
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Частичная мобилизация в России, Россия
19:57 21.09.2022
 

Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона провел совещание с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области. Губернатор поставил первоочередные задачи, касающиеся проведения частичной мобилизации в соответствии с указом президента РФ.
"Сегодня мы приступаем к выполнению поставленной задачи по частичной мобилизации. В указе обозначены категории граждан, подлежащих мобилизации. Для них установлена заработная плата на уровне военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Сформирован план по частичной мобилизации, в соответствии с которыми будут предприниматься слаженные действия всех структур", - сказал на совещании Руденя.
Правительство Тверской области приняло решение о выделении дополнительных средств на экипирование добровольцев, входящих в состав танкового батальона Тверской области, добавили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
17 августа, 12:54Тверская область
Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала