Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации

"Сегодня мы приступаем к выполнению поставленной задачи по частичной мобилизации. В указе обозначены категории граждан, подлежащих мобилизации. Для них установлена заработная плата на уровне военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Сформирован план по частичной мобилизации, в соответствии с которыми будут предприниматься слаженные действия всех структур", - сказал на совещании Руденя.