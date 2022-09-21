https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818474003.html

Кто попадает под частичную мобилизацию

Кто попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022

Кто попадает под частичную мобилизацию

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только граждане, состоящие в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:19

2022-09-21T17:19

2022-09-21T18:55

инфографика

россия

частичная мобилизация в россии

общество

спецоперация

вооруженные силы рф

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Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только граждане, состоящие в запасе. Прежде всего те, кто отслужил в армии, имеет определенную военно-учетную специальность и боевой опыт. Перед отправкой в части все мобилизованные пройдут дополнительную подготовку с учетом опыта специальной операции. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого в ближайшем будущем пригласят в военкомат, а кому по действующим законам положена отсрочка.

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россия, частичная мобилизация в россии, общество, спецоперация, инфографика, вооруженные силы рф