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Кто попадает под частичную мобилизацию
Кто попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
Кто попадает под частичную мобилизацию
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только граждане, состоящие в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:19
2022-09-21T17:19
2022-09-21T18:55
инфографика
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частичная мобилизация в россии
общество
спецоперация
вооруженные силы рф
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Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только граждане, состоящие в запасе. Прежде всего те, кто отслужил в армии, имеет определенную военно-учетную специальность и боевой опыт. Перед отправкой в части все мобилизованные пройдут дополнительную подготовку с учетом опыта специальной операции. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого в ближайшем будущем пригласят в военкомат, а кому по действующим законам положена отсрочка.
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