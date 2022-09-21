https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466130.html
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут - РИА Новости, 21.09.2022
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:28
2022-09-21T16:28
2022-09-21T16:28
специальная военная операция на украине
виктор бондарев
частичная мобилизация в россии
общество
образование - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бондарев, частичная мобилизация в россии, общество, образование - общество, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Виктор Бондарев, Частичная мобилизация в России, Общество, Образование - Общество, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
Сенатор Бондарев: выпускники военных кафедр не подпадут под частичную мобилизацию