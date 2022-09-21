https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466130.html

В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут

В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут - РИА Новости, 21.09.2022

В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут

Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:28

2022-09-21T16:28

2022-09-21T16:28

специальная военная операция на украине

виктор бондарев

частичная мобилизация в россии

общество

образование - общество

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150983/75/1509837540_0:133:2530:1556_1920x0_80_0_0_b932fa3a9533f610d689ac63472a3935.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бондарев, частичная мобилизация в россии, общество, образование - общество, совет федерации рф