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В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466130.html
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут - РИА Новости, 21.09.2022
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:28
2022-09-21T16:28
специальная военная операция на украине
виктор бондарев
частичная мобилизация в россии
общество
образование - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.
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виктор бондарев, частичная мобилизация в россии, общество, образование - общество, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Виктор Бондарев, Частичная мобилизация в России, Общество, Образование - Общество, Совет Федерации РФ
16:28 21.09.2022
 
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут

Сенатор Бондарев: выпускники военных кафедр не подпадут под частичную мобилизацию

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся, призываться будут только те, кто уже служил, заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Ещё раз говорю: те, кто служил", - заявил он в ответ на вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор БондаревЧастичная мобилизация в РоссииОбществоОбразование - ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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