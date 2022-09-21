https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818405520.html

Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж

Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж - РИА Новости, 21.09.2022

Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж

Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:35

2022-09-21T14:35

2022-09-21T14:35

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частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Ограничение на перемещение может быть предусмотрено. Туристам стоит самостоятельно позаботиться об этом и удостовериться в возможности совершения поездки, это точно не сфера ответственности туристической компании", – сообщил Мохов.Он рекомендовал туроператорам включить в текст договора положения об обязанности клиентов самостоятельно проверить наличие права на выезд за пределы РФ и выезд с постоянного места жительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. При этом подлежащие ей граждане до получения повестки могут перемещаться по стране. Право на выезд из РФ, согласно закону, также может быть временно ограничено только после получения повестки.

https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818386221.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, частичная мобилизация в россии