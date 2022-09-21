https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818405520.html
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж - РИА Новости, 21.09.2022
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж
Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Ограничение на перемещение может быть предусмотрено. Туристам стоит самостоятельно позаботиться об этом и удостовериться в возможности совершения поездки, это точно не сфера ответственности туристической компании", – сообщил Мохов.Он рекомендовал туроператорам включить в текст договора положения об обязанности клиентов самостоятельно проверить наличие права на выезд за пределы РФ и выезд с постоянного места жительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. При этом подлежащие ей граждане до получения повестки могут перемещаться по стране. Право на выезд из РФ, согласно закону, также может быть временно ограничено только после получения повестки.
https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818386221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж
Эксперт: туристы сами должны удостовериться в наличии у них права на выезд из России