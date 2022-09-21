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Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж - РИА Новости, 21.09.2022
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж
Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Ограничение на перемещение может быть предусмотрено. Туристам стоит самостоятельно позаботиться об этом и удостовериться в возможности совершения поездки, это точно не сфера ответственности туристической компании", – сообщил Мохов.Он рекомендовал туроператорам включить в текст договора положения об обязанности клиентов самостоятельно проверить наличие права на выезд за пределы РФ и выезд с постоянного места жительства.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. При этом подлежащие ей граждане до получения повестки могут перемещаться по стране. Право на выезд из РФ, согласно закону, также может быть временно ограничено только после получения повестки.
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туризм, новости - туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
14:35 21.09.2022
 
Российским туристам объяснили, как выезжать за рубеж

Эксперт: туристы сами должны удостовериться в наличии у них права на выезд из России

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туристам стоит самостоятельно удостовериться в наличии у них права на выезд за пределы России, сообщил РИА Новости основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
"Ограничение на перемещение может быть предусмотрено. Туристам стоит самостоятельно позаботиться об этом и удостовериться в возможности совершения поездки, это точно не сфера ответственности туристической компании", – сообщил Мохов.
Он рекомендовал туроператорам включить в текст договора положения об обязанности клиентов самостоятельно проверить наличие права на выезд за пределы РФ и выезд с постоянного места жительства.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. При этом подлежащие ей граждане до получения повестки могут перемещаться по стране. Право на выезд из РФ, согласно закону, также может быть временно ограничено только после получения повестки.
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