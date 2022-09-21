https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818383227.html

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:41

2022-09-21T23:27

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации.Так, необходимо организовать оповещение граждан и борьбу с провокациями, а также усилить охрану участков оповещения и сборных пунктов.Глава Минобороны отметил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и такой же уровень денежного содержания. Отсрочку от призыва получат сотрудники оборонных предприятий.Шойгу подчеркнул, что настало время на практике применить опыт, полученный на ежегодных стратегических учениях.Вооруженные силы России будут вести спецоперацию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, которые определил Верховный главнокомандующий, продолжил Шойгу.Он сообщил, что войска продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики, а также пресекли все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении."Для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки", — добавил глава оборонного ведомства.Шойгу подчеркнул, что российские военные создают условия для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях. Так, в сильно разрушенном ВСУ и нацбатами Мариуполе строители работают в круглосуточном режиме. В Луганске и Мариуполе возведены два многофункциональных медцентра, оснащенных современным оборудованием. В Волновахе завершено строительство водовода протяженностью 14 километров.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии