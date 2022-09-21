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Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818383227.html
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:41
2022-09-21T23:27
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации.Так, необходимо организовать оповещение граждан и борьбу с провокациями, а также усилить охрану участков оповещения и сборных пунктов.Глава Минобороны отметил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и такой же уровень денежного содержания. Отсрочку от призыва получат сотрудники оборонных предприятий.Шойгу подчеркнул, что настало время на практике применить опыт, полученный на ежегодных стратегических учениях.Вооруженные силы России будут вести спецоперацию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, которые определил Верховный главнокомандующий, продолжил Шойгу.Он сообщил, что войска продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики, а также пресекли все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении."Для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки", — добавил глава оборонного ведомства.Шойгу подчеркнул, что российские военные создают условия для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях. Так, в сильно разрушенном ВСУ и нацбатами Мариуполе строители работают в круглосуточном режиме. В Луганске и Мариуполе возведены два многофункциональных медцентра, оснащенных современным оборудованием. В Волновахе завершено строительство водовода протяженностью 14 километров.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html
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частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
12:41 21.09.2022 (обновлено: 23:27 21.09.2022)
 
Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации в России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации.

"Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы", — сказал министр.

Так, необходимо организовать оповещение граждан и борьбу с провокациями, а также усилить охрану участков оповещения и сборных пунктов.
Глава Минобороны отметил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и такой же уровень денежного содержания. Отсрочку от призыва получат сотрудники оборонных предприятий.
Шойгу подчеркнул, что настало время на практике применить опыт, полученный на ежегодных стратегических учениях.

"Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации. <...> Поручаю приступить к исполнению".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке
Сергей Шойгу
министр обороны России
Вооруженные силы России будут вести спецоперацию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, которые определил Верховный главнокомандующий, продолжил Шойгу.
Он сообщил, что войска продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики, а также пресекли все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
"Для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки", — добавил глава оборонного ведомства.
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Шойгу подчеркнул, что российские военные создают условия для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях. Так, в сильно разрушенном ВСУ и нацбатами Мариуполе строители работают в круглосуточном режиме. В Луганске и Мариуполе возведены два многофункциональных медцентра, оснащенных современным оборудованием. В Волновахе завершено строительство водовода протяженностью 14 километров.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
 
 
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