https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818403845.html

Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов

Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов - РИА Новости, 21.09.2022

Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов

Власти Вологодской области окажут необходимое содействие в работе военных комиссариатов для выполнения указа президента о частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:36

2022-09-21T13:36

2022-09-21T13:36

в мире

владимир путин

олег кувшинников

вологодская область

донецкая народная республика

херсонская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818343910_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_0a1f20eeaf0bd48a720557d32bb8c1fa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области окажут необходимое содействие в работе военных комиссариатов для выполнения указа президента о частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях Владимир Путин поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации и поручил принять меры по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской области окажем необходимое содействие в работе военных комиссариатов и предприятий для безусловного выполнения поручений президента. Мы вместе и мы своих не бросаем", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он также отметил, что жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей нуждаются в защите."Это пять миллионов человек, которые говорят на русском языке, чтят наши традиции, нашу общую историю и культуру. Мы не имеем морального права бросить их на растерзание неонацистам. Население ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей приняло решение о проведении референдумов с целью свободного определения своего будущего", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220921/armiya-1818402454.html

https://ria.ru/20220921/bogomaz-1818399639.html

вологодская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, олег кувшинников, вологодская область, донецкая народная республика, херсонская область , частичная мобилизация в россии