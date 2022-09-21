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Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов - РИА Новости, 21.09.2022
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Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов
Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов - РИА Новости, 21.09.2022
Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов
Власти Вологодской области окажут необходимое содействие в работе военных комиссариатов для выполнения указа президента о частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:36
2022-09-21T13:36
в мире
владимир путин
олег кувшинников
вологодская область
донецкая народная республика
херсонская область
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области окажут необходимое содействие в работе военных комиссариатов для выполнения указа президента о частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях Владимир Путин поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации и поручил принять меры по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской области окажем необходимое содействие в работе военных комиссариатов и предприятий для безусловного выполнения поручений президента. Мы вместе и мы своих не бросаем", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он также отметил, что жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей нуждаются в защите."Это пять миллионов человек, которые говорят на русском языке, чтят наши традиции, нашу общую историю и культуру. Мы не имеем морального права бросить их на растерзание неонацистам. Население ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей приняло решение о проведении референдумов с целью свободного определения своего будущего", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220921/armiya-1818402454.html
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вологодская область
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, олег кувшинников, вологодская область, донецкая народная республика, херсонская область , частичная мобилизация в россии
В мире, Владимир Путин, Олег Кувшинников, Вологодская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Частичная мобилизация в России
13:36 21.09.2022
 
Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов

Вологодские власти окажут содействие работе военных комиссариатов по частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенные сборы военнослужащих запаса
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военные сборы военнослужащих запаса . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области окажут необходимое содействие в работе военных комиссариатов для выполнения указа президента о частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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"Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях Владимир Путин поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации и поручил принять меры по выполнению гособоронзаказа. В Вологодской области окажем необходимое содействие в работе военных комиссариатов и предприятий для безусловного выполнения поручений президента. Мы вместе и мы своих не бросаем", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей нуждаются в защите.
"Это пять миллионов человек, которые говорят на русском языке, чтят наши традиции, нашу общую историю и культуру. Мы не имеем морального права бросить их на растерзание неонацистам. Население ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей приняло решение о проведении референдумов с целью свободного определения своего будущего", - добавил губернатор.
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В миреВладимир ПутинОлег КувшинниковВологодская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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