https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375206.html

Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации

Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:14

2022-09-21T12:14

2022-09-21T12:14

специальная военная операция на украине

политика

василий голубев

ростовская область

россия

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан."Для выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан", - написал он в Telegram.Голубев добавил, что в Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html

ростовская область

россия

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политика, василий голубев, ростовская область, россия, частичная мобилизация в россии