https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375206.html
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:14
специальная военная операция на украине
политика
василий голубев
ростовская область
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13f7b57b1e9a62a4b8af3f21b81ee375.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан."Для выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан", - написал он в Telegram.Голубев добавил, что в Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d9df8dafe01e6e321f150e30623dcc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, василий голубев, ростовская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации
Губернатор Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации в Ростовской области