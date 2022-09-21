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Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:14
2022-09-21T12:14
специальная военная операция на украине
политика
василий голубев
ростовская область
россия
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан."Для выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан", - написал он в Telegram.Голубев добавил, что в Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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политика, василий голубев, ростовская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Частичная мобилизация в России
12:14 21.09.2022
 
Ростовский губернатор возглавил комиссию по частичной мобилизации

Губернатор Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации в Ростовской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возглавил в регионе призывную комиссию по частичной мобилизации граждан.
"Для выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан", - написал он в Telegram.
Голубев добавил, что в Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВасилий ГолубевРостовская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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