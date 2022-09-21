https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html

В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации

В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации

Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия"... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:04

2022-09-21T12:04

2022-09-21T12:04

специальная военная операция на украине

общество

россия

бийсултан хамзаев

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Парламентарии работают в Луганской и Донецкой Народных Республиках практически с первого дня начала освобождения территорий, и не только в рамках гуманитарной помощи, но и с точки зрения реальных боевых действий. Поэтому объявленная сегодня частичная мобилизация – ещё один призыв президента ко всем: делать то, что надо государству, работать на задачи и интересы страны. Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом", - сказал он.Хамзаев отметил, что, по его данным, каждый третий депутат Госдумы уже побывал на территориях, задействованных в рамках спецоперации. По его словам, депутаты всех уровней должны оказать "всяческое содействие" в организации референдумов на освобожденных территориях. "Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше - поехать организовывать жизнь простых людей", - подчеркнул Хамзаев.Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам <…> членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html

https://ria.ru/20220921/gosduma-1818354809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, бийсултан хамзаев, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии