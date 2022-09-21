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В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818372204.html
В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации
В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации
Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия"... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:04
2022-09-21T12:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
бийсултан хамзаев
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Парламентарии работают в Луганской и Донецкой Народных Республиках практически с первого дня начала освобождения территорий, и не только в рамках гуманитарной помощи, но и с точки зрения реальных боевых действий. Поэтому объявленная сегодня частичная мобилизация – ещё один призыв президента ко всем: делать то, что надо государству, работать на задачи и интересы страны. Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом", - сказал он.Хамзаев отметил, что, по его данным, каждый третий депутат Госдумы уже побывал на территориях, задействованных в рамках спецоперации. По его словам, депутаты всех уровней должны оказать "всяческое содействие" в организации референдумов на освобожденных территориях. "Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше - поехать организовывать жизнь простых людей", - подчеркнул Хамзаев.Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам &lt;…&gt; членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366084.html
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общество, россия, бийсултан хамзаев, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Бийсултан Хамзаев, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
12:04 21.09.2022
 
В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации

Депутат Хамзаев выразил уверенность, что Госдума примет участие в частичной мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:37Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал частичную мобилизацию путем к сохранению Отечества
"Парламентарии работают в Луганской и Донецкой Народных Республиках практически с первого дня начала освобождения территорий, и не только в рамках гуманитарной помощи, но и с точки зрения реальных боевых действий. Поэтому объявленная сегодня частичная мобилизация – ещё один призыв президента ко всем: делать то, что надо государству, работать на задачи и интересы страны. Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом", - сказал он.
Хамзаев отметил, что, по его данным, каждый третий депутат Госдумы уже побывал на территориях, задействованных в рамках спецоперации. По его словам, депутаты всех уровней должны оказать "всяческое содействие" в организации референдумов на освобожденных территориях. "Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше - поехать организовывать жизнь простых людей", - подчеркнул Хамзаев.
Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам <…> членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".
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В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияБийсултан ХамзаевГосдума РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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