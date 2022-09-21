В Госдуме уверены, что примут участие в частичной мобилизации
Депутат Хамзаев выразил уверенность, что Госдума примет участие в частичной мобилизации
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в частичной мобилизации и будут работать на задачи и интересы страны, заявил РИА Новости депутат ГД от партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Парламентарии работают в Луганской и Донецкой Народных Республиках практически с первого дня начала освобождения территорий, и не только в рамках гуманитарной помощи, но и с точки зрения реальных боевых действий. Поэтому объявленная сегодня частичная мобилизация – ещё один призыв президента ко всем: делать то, что надо государству, работать на задачи и интересы страны. Я и, уверен, мои коллеги без лишних слов примут участие, с учетом стоящих перед нами задач. Мы были, есть и будем с Донбассом", - сказал он.
Хамзаев отметил, что, по его данным, каждый третий депутат Госдумы уже побывал на территориях, задействованных в рамках спецоперации. По его словам, депутаты всех уровней должны оказать "всяческое содействие" в организации референдумов на освобожденных территориях. "Мы должны говорить о сотнях муниципальных, региональных и федеральных депутатов, которые должны мобилизовать сначала себя, показывать правильный пример, а дальше - поехать организовывать жизнь простых людей", - подчеркнул Хамзаев.
Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гласит, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам <…> членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".