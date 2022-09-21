https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818365304.html

Калужская область начала работать над частичной мобилизацией

Калужская область начала работать над частичной мобилизацией - РИА Новости, 21.09.2022

Калужская область начала работать над частичной мобилизацией

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:34

2022-09-21T11:34

2022-09-21T11:34

частичная мобилизация в россии

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти работают во взаимодействии с военкоматами."Все решения, необходимые для выполнения Указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, во взаимодействии с министерством обороны РФ, уже в работе. Поставленные перед Калужской областью задачи - будут выполнены. Работаем во взаимодействии с военкоматами. Меры поддержки, льготы и гарантии тем, кто участвует в специальной военной операции, приняты, и все ресурсы для их исполнения есть", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он отметил, что более подробная информация об организации частичной мобилизации в Калужской области будет сообщена дополнительно.Также Шапша подчеркнул, что в регионе сформировано калужское подразделение имени Маршала Жукова. "Наши бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг. Многие калужане уже прославили себя на полях сражений. Калужская область гордится своими земляками", - написал губернатор.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, калужская область, владислав шапша