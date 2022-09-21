Калужская область начала работать над частичной мобилизацией
Калужский губернатор Шапша: регион уже начал работать над частичной мобилизацией
Калуга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти работают во взаимодействии с военкоматами.
"Все решения, необходимые для выполнения Указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, во взаимодействии с министерством обороны РФ, уже в работе. Поставленные перед Калужской областью задачи - будут выполнены. Работаем во взаимодействии с военкоматами. Меры поддержки, льготы и гарантии тем, кто участвует в специальной военной операции, приняты, и все ресурсы для их исполнения есть", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что более подробная информация об организации частичной мобилизации в Калужской области будет сообщена дополнительно.
Также Шапша подчеркнул, что в регионе сформировано калужское подразделение имени Маршала Жукова. "Наши бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг. Многие калужане уже прославили себя на полях сражений. Калужская область гордится своими земляками", - написал губернатор.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.