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Калужская область начала работать над частичной мобилизацией - РИА Новости, 21.09.2022
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Калужская область начала работать над частичной мобилизацией
Калужская область начала работать над частичной мобилизацией - РИА Новости, 21.09.2022
Калужская область начала работать над частичной мобилизацией
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:34
2022-09-21T11:34
частичная мобилизация в россии
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти работают во взаимодействии с военкоматами."Все решения, необходимые для выполнения Указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, во взаимодействии с министерством обороны РФ, уже в работе. Поставленные перед Калужской областью задачи - будут выполнены. Работаем во взаимодействии с военкоматами. Меры поддержки, льготы и гарантии тем, кто участвует в специальной военной операции, приняты, и все ресурсы для их исполнения есть", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он отметил, что более подробная информация об организации частичной мобилизации в Калужской области будет сообщена дополнительно.Также Шапша подчеркнул, что в регионе сформировано калужское подразделение имени Маршала Жукова. "Наши бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг. Многие калужане уже прославили себя на полях сражений. Калужская область гордится своими земляками", - написал губернатор.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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частичная мобилизация в россии, калужская область, владислав шапша
Частичная мобилизация в России, Калужская область, Владислав Шапша
11:34 21.09.2022
 
Калужская область начала работать над частичной мобилизацией

Калужский губернатор Шапша: регион уже начал работать над частичной мобилизацией

© РИА Новости / Виталий БелоусовКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что все решения, необходимые для выполнения указа президента о частичной мобилизации, уже в работе, власти работают во взаимодействии с военкоматами.
"Все решения, необходимые для выполнения Указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, во взаимодействии с министерством обороны РФ, уже в работе. Поставленные перед Калужской областью задачи - будут выполнены. Работаем во взаимодействии с военкоматами. Меры поддержки, льготы и гарантии тем, кто участвует в специальной военной операции, приняты, и все ресурсы для их исполнения есть", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что более подробная информация об организации частичной мобилизации в Калужской области будет сообщена дополнительно.
Также Шапша подчеркнул, что в регионе сформировано калужское подразделение имени Маршала Жукова. "Наши бойцы готовы дать отпор неонацизму и с честью выполнить воинский долг. Многие калужане уже прославили себя на полях сражений. Калужская область гордится своими земляками", - написал губернатор.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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Частичная мобилизация в РоссииКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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